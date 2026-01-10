Giữa drama Đồ hộp Hạ Long, The Coffee House ngừng bán 2 món khiến thực khách phản ứng mạnh

Những ngày gần đây, thông tin liên quan đến nguồn nguyên liệu thực phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khiến dư luận không khỏi xôn xao. Trước sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, nhiều thương hiệu F&B buộc phải lên tiếng để làm rõ mức độ liên quan, nhằm tránh gây hoang mang cho khách hàng.

Sáng 10/1, The Coffee House đã chính thức phát đi thông báo liên quan đến vấn đề này. Đáng chú ý, trong nội dung bao gồm cả việc ngừng bán 2 món đồ uống.

(Nguồn: The Coffee House)

Dù phần thông báo được đăng tải không quá dài, song ngay sau khi xuất hiện, The Coffee House lại bất ngờ nhận được nhiều lời khen từ phía khách hàng. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người cho rằng cách truyền đạt của thương hiệu lần này rất rõ ràng, đi thẳng vào những vấn đề mà người tiêu dùng đang quan tâm.

Cụ thể, khách hàng dễ dàng nắm bắt được hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, The Coffee House khẳng định sản phẩm Bánh mì Pate Cột Đèn của thương hiệu hoàn toàn không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Đồng thời, The Coffee House khẳng định "hoàn toàn không liên quan đến đơn vị này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào". Thông tin này giúp giải tỏa phần lớn lo lắng của những khách hàng thường xuyên sử dụng món bánh mì tại chuỗi cà phê này.

Thứ hai, thương hiệu cũng minh bạch nêu rõ 2 sản phẩm có sử dụng nguyên liệu từ nhà cung cấp đang được nhắc đến, đó là Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải. The Coffee House gọi thẳng tên sản phẩm và đồng thời đưa ra hướng xử lý cụ thể: tạm dừng phục vụ để chuyển sang nguồn cung thay thế, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng.

(Ảnh: The Coffee House)

Nhiều ý kiến cho rằng chính sự thẳng thắn này đã giúp khách hàng cảm thấy rõ ràng và dễ nắm bắt hơn, đánh trúng những thắc mắc quan trọng. H.Y (TP.HCM) chia sẻ: "Mình thấy cách thông báo của The Coffee House rất thẳng thắn và quan trọng là dễ hiểu. Khách hàng sẽ nắm được luôn là những món nào dừng bán và vì sao. Những món vẫn đang bán tiếp thì được thương hiệu khẳng định đảm bảo về nguyên liệu nên mình sẽ tiếp tục ủng hộ".

Bên cạnh những lời khen về cách truyền thông, nhiều khách hàng cũng chia sẻ rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ The Coffee House.

Nhiều khách hàng dành lời khen cho The Coffee House (Ảnh chụp màn hình)

The Coffee House là chuỗi cà phê nội địa được thành lập từ năm 2014, hiện sở hữu số lượng lớn cửa hàng trên toàn quốc. Thương hiệu này được biết đến với định hướng xây dựng không gian cà phê hiện đại, thân thiện, hướng tới trải nghiệm gặp gỡ và làm việc của giới trẻ đô thị. Bên cạnh các sản phẩm cà phê truyền thống, The Coffee House còn phát triển đa dạng nhóm đồ uống trà, nước trái cây và bánh ăn kèm, phục vụ tệp khách hàng rộng và duy trì độ nhận diện cao trên thị trường F&B Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường F&B liên tục đối mặt với các vấn đề về nguyên liệu và chuỗi cung ứng, phản ứng nhanh chóng và minh bạch của The Coffee House được xem là một điểm cộng. Không chỉ giúp khách hàng hiểu rõ tình hình, cách làm này còn góp phần củng cố niềm tin của khách hàng. Với nhiều người, câu chuyện lần này không chỉ nằm ở việc ngừng bán 2 món đồ uống, mà còn ở cách một thương hiệu lớn lựa chọn đối diện và xử lý khủng hoảng - rõ ràng, thẳng thắn và đặt khách hàng ở vị trí trung tâm.