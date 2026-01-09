Giữa đêm, fanpage Highlands Coffee ra thông báo nóng

Mới đây, fanpage chính thức của Highlands Coffee đã đăng tải một bài thông báo gửi đến khách hàng. Theo đó, phía Highlands Coffee khẳng định không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến hay pate nào từ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ hệ thống cửa hàng.

Đồng thời, đơn vị này cũng cho biết đã chủ động ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải từ thịt được cung ứng bởi Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Highlands Coffee cũng gửi lời cảm ơn đến khách hàng, bày tỏ rằng trong thời gian tới, sau khi hoàn tất chuyển đổi nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và đạt chất lượng cao, phía đơn vị sẽ phục vụ trở lại những sản phẩm trên.

Thông báo được fanpage Highlands Coffee đăng tải giữa đêm

Được biết, trước khi đăng tải thông báo chính thức trên fanpage, phía Highlands Coffee cũng đã phát đi thông cáo báo chí với nội dung tương tự vào chiều ngày 9/1.

Trước đó, liên quan đến vụ việc Công an TP. Hải Phòng khởi tố các đối tượng đã tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại TP. Hải Phòng, loạt doanh nghiệp bị người tiêu dùng "réo tên", trong đó có Highlands Coffee.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 của Halong Canfoco, doanh nghiệp này có nhiều khách hàng lớn trong lĩnh vực bán lẻ, F&B, trong đó có Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee).

Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn đối với Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên được ghi nhận đến ngày 30/6/2025 là hơn 3,06 tỷ đồng.

Hiện tại, những thông tin xoay quanh sự việc này vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.