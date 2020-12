Giữa biến căng với Thuỷ Tiên lúc nửa đêm, Linh Chi tự trấn an bản thân với lời nhắn từ FC

Biến căng Linh Chi hất tóc về phía Thuỷ Tiên , cùng hội bạn Ninh Dương Lan Ngọc và Ngọc Trinh ồn ào chen lấn vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Trên mạng xã hội, khắp nơi bàn tán về vụ việc này, các group anti mọc lên như nấm để bày tỏ thái độ tẩy chay bộ ba bóng hồng. Nếu như đại diện Lan Ngọc lên tiếng kêu oan, Ngọc Trinh vẫn tập trung vào công việc thì Linh Chi tỏ ra im ắng hơn cả.

Vào tối ngày 7/12, netizen vô tình phát hiện cô chuyển Facebook và Instagram cá nhân sang chế độ khoá tính năng bình luận để ngăn chặn antifan tràn vào "khủng bố". Đáng chú ý, nửa đêm cùng ngày, bà xã Lâm Vinh Hải tự trấn an bản thân với lời nhắn từ FC: "Everything will be ok my princess, love you" (Tạm dịch: Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi công chúa, yêu chị). Cũng như chính chủ, FC với 332 thành viên trên Instagram này cũng chuyển sang chế độ tắt bình luận.

Dù không chính thức lên tiếng, "công chúa" Linh Chi chia sẻ lại lời trấn an của fan

Như đoán được trước mọi ồn ào, trang cá nhân của Lâm Vinh Hải hiện cũng khoá bình luận

Thuỷ Tiên hiện đã lên tiếng khẳng định mình không có chuyện bị chen lấn chỗ ngồi như những gì netizen đồn thổi. Lý do Thuỷ Tiên rời đi khỏi sự kiện sau khi hội bạn Linh Chi tới ngồi là bởi photo riêng gọi cô ra ngoài để chụp hình.

Nguồn ảnh: Sưu tầm