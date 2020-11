Giữa biến bị tố làm Tuesday: Huỳnh Anh đã nhờ bạn gọi điện, giải thích lý do dây dưa với người có bồ?

Mới đây, bài đăng tố Huỳnh Anh - bạn gái Quang Hải là người thứ 3 xen giữa chuyện tình cảm của người khác đã khiến dân tình không khỏi xôn xao. H.T.Q - chủ nhân của bài đăng bóc phốt cho biết Huỳnh Anh thuê trúng căn nhà do bạn trai mình sở hữu. Hai người đã qua lại thời gian gần đây dù Huỳnh Anh biết cặp đôi H.T.Q vẫn còn yêu đương.

Bài đăng bóc phốt Huỳnh Anh

Ngay lập tức, chúng tôi đã liên lạc với H.T.Q. Cô cho biết sau khi mình đăng bài, bạn thân của Huỳnh Anh đã gọi điện cho mình vì Huỳnh Anh đang ở ngoài đường, không tiện liên lạc.

Người bạn thân này còn nói thêm: "Bạn em (tức Huỳnh Anh) là khách thuê nhà của anh Q. (tức nam chính vụ bóc phốt), lúc đến thì anh Q. có nói với bạn em là anh Q. chia tay người yêu cũ rồi, trong giai đoạn dứt khoát với nhau chứ không hề nói với bạn em vẫn đang quen chị, nên bạn em mới dây dưa với anh Q. như thế... Chính anh Q. cũng nói với em là anh ấy chia tay chị rồi".

Điều này hoàn toàn trái ngược với những tin nhắn mà Huỳnh Anh gửi cho bạn trai H.T.Q.

Ngoài ra, H.T.Q còn chia sẻ: "Mình chia tay rồi. Vì mình không chấp nhận bị cắm sừng. Nhưng lúc chia tay Q. vẫn chưa biết là bị mình phát hiện, nên Q chỉ bảo lý do là do thương mình. Do mình hi sinh vì bạn ấy nhiều quá, không muốn mình khổ nữa".

Hiện tại, nam chính trong vụ việc đã đề nghị H.T.Q xoá bài đăng và không nhắc đến mẹ cùng chị gái mình.