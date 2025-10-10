Giữa bão lũ, mẹ con Bà Tân Vlog làm gì thế này?

Những ngày này, nhiều tỉnh thành miền Bắc đang oằn mình chống chọi với bão lũ. Mưa lớn kéo dài gây ngập nặng, khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, ở khắp cả nước, tinh thần "lá lành đùm lá rách" lại được thắp lên. Người góp tiền, người góp công, các nhóm thiện nguyện liên tục tổ chức quyên góp, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men để gửi tới bà con vùng chịu thiệt hại.

Giữa lúc đó, hành động của mẹ con bà Tân Vlog - những gương mặt vốn quen thuộc với cộng đồng mạng - cũng khiến nhiều người phải chú ý. Gia đình bà đã chọn một cách làm gần gũi và đậm chất tình làng nghĩa xóm: gói bánh chưng để gửi cho bà con ở vùng ngập lụt.

Theo chia sẻ trên trang Facebook của Hưng Vlog (con trai bà Tân), cả gia đình đã gói 200 chiếc bánh chưng dài để gửi tới xã Mỹ Thái (tỉnh Bắc Ninh) - một trong những khu vực bị ngập lụt trong đợt bão vừa qua. Trong video, bà Tân vẫn giữ giọng nói mộc mạc, quen thuộc: "Đây là món quà nhỏ của gia đình bà thôi các cháu ạ".

Bà Tân vốn quen thuộc với việc làm những món ăn "siêu to khổng lồ" nhưng lần này, bà gói những chiếc bánh chưng nhỏ, vừa đủ ăn nhưng với số lượng rất lớn, lên tới 200 chiếc. Từng nắm gạo, miếng thịt, đỗ xanh được bà chuẩn bị kỹ lưỡng. Bà Tân còn cẩn thận kiểm tra bánh sau khi luộc xong, cắt ra nếm thử để chắc chắn bánh chín đều, thơm ngon, rồi mới đóng gói cẩn thận để chuyển đi.

Không chỉ có bánh chưng, Hưng Vlog còn chia sẻ rằng gia đình sẽ gửi thêm sữa, mì ăn liền, bánh và nước uống, tất cả được chuẩn bị chu đáo để chuyển đến tay người dân càng sớm càng tốt. Anh cũng cho biết, đây là tấm lòng nhỏ của cả gia đình, với sự chung tay của mẹ, các anh chị em và một người bác hiện đang sinh sống ở Úc.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, gia đình Bà Tân Vlog đã chuyển tới địa điểm xã Mỹ Thái và nhờ các lực lượng chức năng tại đây giúp chuyển đến tay bà con.

Giữa muôn vàn hành động đẹp hướng về vùng lũ, câu chuyện của mẹ con bà Tân Vlog mang đến một cảm xúc rất gần gũi. Không phải hành động lớn lao, nhưng lại ấm áp và đầy tình người, đúng như cách mà người dân Việt Nam vẫn luôn san sẻ với nhau trong những lúc khó khăn.

Nhìn hình ảnh hai mẹ con tất bật gói bánh, ai cũng thấy rõ rằng, đôi khi một chiếc bánh chưng nhỏ cũng có thể gói trọn cả tấm lòng lớn.