Giữ tiền cho con hay mạo hiểm cứu chồng: Câu chuyện đang viral vì sự rạch ròi đến mức khó hiểu

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng chọn cách “tiền ai nấy giữ”, nhưng ngày càng nhiều cặp vợ chồng hiện đại xem đó là một cách để giữ sự thoải mái và độc lập. Khi mọi thứ đang ổn, cách sống này gần như không gây ra vấn đề gì, thậm chí còn giúp giảm bớt mâu thuẫn. Nhưng đến lúc biến cố xảy ra, ranh giới giữa “của tôi” và “của chúng ta” lại trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Có những quyết định không còn đơn thuần là chuyện tiền bạc, mà kéo theo cả trách nhiệm, tình cảm và niềm tin giữa hai người. Câu chuyện của Nga dưới đây đang khiến nhiều người tranh luận, bởi không ai chắc mình sẽ chọn thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Vợ định mua nhà thì chồng đứng trước nguy cơ phá sản

“Mình là N, 36 tuổi, có 2 con gái. Hiện tại mình có khoảng 14 tỷ tiền tích lũy riêng, chủ yếu từ kinh doanh online và đầu tư nhỏ lẻ suốt gần 10 năm.

Kế hoạch của mình rất rõ ràng: mua 2 căn nhà, mỗi căn khoảng 6–7 tỷ, đứng tên riêng để sau này cho 2 đứa con gái. Mình không muốn các con lớn lên phải phụ thuộc ai, kể cả chồng.

Vợ chồng mình từ trước tới giờ sống theo kiểu tài chính riêng biệt. Ai kiếm được bao nhiêu thì tự quản lý, chi tiêu của gia đình chia đôi hoặc linh hoạt tùy lúc. Mình chưa bao giờ hỏi sâu vào công việc hay thu nhập của chồng, và anh cũng vậy.

Nhưng cách đây 2 tuần, chồng mình nói công việc kinh doanh của anh đang gặp vấn đề lớn, có thể thua lỗ nặng, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Anh nói đang cần một khoản tiền để xoay vòng, nếu vượt qua được thì vẫn có cơ hội gỡ lại.

Điều khiến mình sốc là anh đề nghị mình cho anh vay.

Không phải vài trăm triệu, mà là một con số lớn, đủ để làm chậm lại kế hoạch mua nhà của mình, thậm chí có thể khiến mình phải hoãn vô thời hạn.

Mình không phải không thương chồng. Nhưng mình cũng không thể không nghĩ cho tương lai của 2 đứa con.

Nếu mình đưa tiền, mà anh không gỡ được, số tiền đó coi như mất trắng. Còn nếu mình không giúp, liệu có quá ích kỷ không, khi chồng mình đang ở thời điểm khó khăn nhất?

Từ trước tới giờ, tụi mình sống rất rõ ràng, không ai phụ thuộc ai. Nhưng cũng chính vì thế mà bây giờ, mình không biết mình có trách nhiệm đến đâu.

Mình nên giúp chồng, hay nên giữ tiền để đảm bảo cho con như kế hoạch ban đầu?”;

Câu chuyện của Nga sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận, chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Lối sống độc lập tài chính

Cách sống tài chính riêng biệt như vợ chồng N không còn xa lạ, đặc biệt ở những cặp đôi trẻ hoặc có thu nhập độc lập.

Ưu điểm dễ thấy là: Mỗi người có quyền chủ động tài chính, không phụ thuộc. Tránh được nhiều mâu thuẫn về chi tiêu, kiểm soát tiền bạc. Tạo cảm giác công bằng và thoải mái trong hôn nhân.

Tuy nhiên, khi xảy ra biến cố, chính sự “rạch ròi” này lại trở thành khoảng cách.

Trong trường hợp của N, việc không nắm rõ tình hình tài chính của chồng khiến cô rơi vào thế bị động. Đến khi vấn đề xảy ra, mọi thứ đã ở mức nghiêm trọng.

Hôn nhân không chỉ là sống chung, mà còn là chia sẻ rủi ro. Nếu chỉ tách biệt hoàn toàn mà không có sự kết nối, thì khi một bên gặp khó khăn, bên còn lại sẽ lúng túng trong việc xác định trách nhiệm.

Nhiều người cho rằng N có quyền giữ tiền vì đó là công sức riêng, lại còn liên quan đến tương lai của con. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu đã là vợ chồng, thì không thể đứng ngoài khi người kia gặp biến cố lớn.

Để vừa độc lập tài chính, vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau

Từ câu chuyện của N, nhiều chuyên gia tài chính đưa ra một số cách cân bằng giữa độc lập và đồng hành:

1. Duy trì 3 quỹ tiền song song

Quỹ cá nhân của vợ, quỹ cá nhân của chồng và quỹ chung của gia đình

Quỹ chung dùng cho sinh hoạt, con cái, và cả những tình huống khẩn cấp. Điều này giúp tránh việc “mỗi người một túi” hoàn toàn.

2. Có nguyên tắc hỗ trợ rõ ràng

Nếu một bên gặp khó khăn, khoản hỗ trợ nên được xem là khoản vay có thỏa thuận (thời gian, cách trả), hoặc khoản đầu tư có tính toán rủi ro. Tránh việc đưa tiền theo cảm xúc rồi sau đó phát sinh mâu thuẫn.

3. Không đặt tất cả vào một quyết định

Trong trường hợp như N, có thể cân nhắc không đưa toàn bộ số tiền, chỉ hỗ trợ một phần trong khả năng chấp nhận rủi ro, giữ lại phần cốt lõi để đảm bảo mục tiêu dài hạn (như nhà cho con).

4. Minh bạch tài chính ở mức cần thiết

Không cần kiểm soát nhau, nhưng nên có sự hiểu biết cơ bản về tình hình tài chính của đối phương, để tránh rơi vào thế bị động.

5. Đặt câu hỏi về giới hạn của bản thân

Mỗi người cần tự xác định mình sẵn sàng hy sinh bao nhiêu cho hôn nhân và mức rủi ro nào là chấp nhận được.

Câu chuyện của Nga không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là câu hỏi lớn về ranh giới giữa “của tôi” và “của chúng ta” trong hôn nhân, và khi biến cố xảy ra, đâu mới là điều nên được ưu tiên trước.