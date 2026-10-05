Giữ rừng ngập mặn, bảo vệ 'lá chắn xanh' ở Quảng Ngãi

Rừng ngập mặn không chỉ là nơi trú ngụ của nhiều loài động, thực vật mà còn đóng vai trò như “bức tường xanh” chống xâm thực, giảm tác động của bão lũ, triều cường và sạt lở. Ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), chính quyền và người dân đang cùng nhau phục hồi những mảng rừng ven sông, vừa bảo vệ môi trường, vừa giữ sinh kế lâu dài cho cộng đồng.

Hơn 50 năm gắn bó với quê hương, cuộc sống của ông Trương Minh Tuấn (trú thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) gần như gắn liền với dòng sông Bài Ca. Thuộc từng luồng lạch, từng khoảng nước bao quanh những rặng cây đặc trưng của địa phương, ông Tuấn hiểu rõ giá trị của vùng nước chè hai này.

Theo ông Tuấn, nhờ rừng ngập mặn phát triển, các loài cá, tôm và chim chóc kéo về trú ngụ, tạo nguồn lợi thủy sản cho người dân. “Lúc nào cũng có nhiều loại thủy sản để người dân bắt. Cây cối thì tươi tốt, chúng tôi chỉ mong sao giữ miết thế này”, ông Tuấn chia sẻ.

Xã Tịnh Khê hiện có hơn 26 ha rừng ngập mặn, tập trung chủ yếu ở khu vực sông Bài Ca và sông Kinh.

Rừng ngập mặn ở thôn Mỹ Lại tồn tại từ lâu, được người dân xem như một “lá phổi xanh” của làng quê. Những tán đước, mắm, bần không chỉ tạo cảnh quan, mà còn góp phần bảo vệ bờ, giảm thiệt hại do bão lũ, xói mòn và triều cường. Đồng thời, đây cũng là môi trường sống của nhiều loài thủy sinh, giúp duy trì nguồn lợi tự nhiên cho người dân địa phương.

Trước đây, khi diện tích rừng còn rộng, do nhận thức về giá trị của rừng chưa đầy đủ, một phần diện tích đã bị tàn phá. Những năm gần đây, người dân địa phương tập trung phục hồi hơn 3 ha rừng ngập mặn còn lại, đồng thời vận động nhau cùng giữ rừng, không để những mảng xanh tiếp tục bị thu hẹp.

Những rặng đước, mắm xanh tốt ven sông Bài Ca.

Ông Trần Ngọc Thắng, Trưởng thôn Mỹ Lại, cho biết: “Thôn tích cực vận động người dân cố gắng giữ gìn rừng, trước hết là cho thế hệ sau. Rừng ngập mặn còn để đắp bờ, giữ bờ cho các hồ nuôi tôm, cá không bị vỡ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho nhân dân”.

Từ chỗ coi rừng ngập mặn chủ yếu là cảnh quan tự nhiên, người dân đã dần nhận ra vai trò trực tiếp của rừng đối với môi trường và đời sống. “Bảo vệ rừng đước, rừng mắm cũng là giữ gìn một phần bản sắc của quê hương, đồng thời tạo thêm điểm nhấn để giới thiệu với du khách”, anh Võ Thanh Duy (trú xã Tịnh Khê) nói.

Người dân Tịnh Khê gắn bó với rừng ngập mặn, cùng chung tay gìn giữ “lá chắn xanh” ven sông.

Xã Tịnh Khê hiện có hơn 26 ha rừng ngập mặn, tập trung ở khu vực sông Bài Ca và sông Kinh, với nhiều loại cây đặc trưng như dừa nước, đước, mắm, bần. Trên cơ sở diện tích hiện có, địa phương tập trung khôi phục, phát triển rừng ngập mặn, qua đó vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo điều kiện phát triển du lịch xanh và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Ông Võ Minh Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê nhấn mạnh: “Địa phương tập trung bảo tồn và tiếp tục phát triển diện tích rừng ngập mặn. Đây là yếu tố để bảo tồn, dần khôi phục lại các nguồn lợi thủy sản đặc sản. Việc duy trì và phát triển rừng ngập mặn cũng là một trong những định hướng phát triển du lịch trải nghiệm của địa phương trong thời gian tới”.

Rừng ngập mặn là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật, góp phần tạo nên hệ sinh thái ven biển đa dạng.

Rừng ngập mặn được địa phương định hướng gắn với phát triển du lịch trải nghiệm trong thời gian tới.

Trong bối cảnh nhiều khu vực ven biển đối mặt với xâm nhập mặn, triều cường và sạt lở, việc phục hồi rừng ngập mặn càng cho thấy ý nghĩa thiết thực. Những mảng rừng ven sông không chỉ giúp bảo vệ bờ biển, hạn chế tác động của thiên tai mà còn góp phần giữ môi trường sống cho thủy sinh và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.