Giữ cơn khát dầu thô, Trung Quốc đón tin vui lớn nhờ một ‘mỏ vàng’ đang bỏ xa cả thế giới

Xuất khẩu pin và tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong tháng 4, bất chấp việc chính sách hoàn thuế xuất khẩu chính thức chấm dứt từ ngày 1/4. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu lắp đặt điện mặt trời gia tăng tại châu Phi, Đông Nam Á và châu Âu trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh vì căng thẳng địa chính trị và giá dầu khí leo thang.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc do Reuters tổng hợp, xuất khẩu thiết bị điện mặt trời sang Đông Nam Á và châu Phi trong tháng 4 tuy giảm nhẹ so với mức đỉnh kỷ lục của tháng 3 nhưng vẫn tăng từ 75-85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu quốc tế đối với công nghệ năng lượng tái tạo vẫn duy trì ở mức cao, ngay cả khi các ưu đãi thuế xuất khẩu của Trung Quốc không còn hiệu lực. Trước đó, thị trường từng dự báo việc chấm dứt hoàn thuế có thể khiến giá sản phẩm tăng và làm suy yếu đà xuất khẩu.

Tại châu Phi, xuất khẩu pin và tấm pin mặt trời của Trung Quốc trong tháng 4 tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Nam Phi tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn với mức tăng nhập khẩu hơn 81%, trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo nổi lên như một khách hàng đáng chú ý mới.

Ở Đông Nam Á, lượng xuất khẩu tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Philippines ghi nhận mức tăng mạnh nhất khi khối lượng nhập khẩu thiết bị điện mặt trời từ Trung Quốc tăng gấp đôi.

Theo dữ liệu do tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember công bố trước đó, xuất khẩu năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã đạt kỷ lục 68 gigawatt (GW) trong tháng 3, cao gấp đôi so với tháng 2. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu leo thang do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu khí.

Giá trị xuất khẩu công nghệ điện mặt trời PV của Trung Quốc cũng tăng mạnh lên 4,8 tỷ USD trong tháng 3, cao hơn gấp đôi mức 2,2 tỷ USD của tháng trước đó.

Không chỉ riêng lĩnh vực điện mặt trời, xuất khẩu công nghệ sạch nói chung của Trung Quốc – bao gồm pin mặt trời, xe điện và pin lưu trữ – cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Theo Ember, tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm công nghệ sạch của Trung Quốc trong tháng 3 đạt 25,77 tỷ USD, tăng 30% so với tháng 2 và cao hơn 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Các chuyên gia cho rằng biến động trên thị trường dầu khí toàn cầu đang thúc đẩy nhiều quốc gia đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng cho các nhà sản xuất công nghệ sạch của Trung Quốc trong thời gian tới.

Hiện nay, Trung Quốc chiếm hơn 80% sản lượng pin mặt trời toàn cầu, từ polysilicon đến module hoàn chỉnh. Những cái tên như LONGi, JA Solar hay Tongwei đã trở thành các “gã khổng lồ” năng lượng mới, đưa Trung Quốc vượt xa Mỹ và châu Âu về công nghệ lẫn quy mô sản xuất. Theo International Energy Agency, chi phí sản xuất pin mặt trời tại Trung Quốc thấp hơn 40% so với phương Tây – một lợi thế khiến phần lớn các quốc gia buộc phải nhập khẩu từ Bắc Kinh.