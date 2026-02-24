Giữ chiếc siêu xe này hời hơn ôm vàng: Vừa được tiếng ‘dân chơi’, vừa lãi gần gấp 4 trong chưa đầy 3 năm

Nếu bạn từng thắc mắc tại sao giới siêu giàu sẵn sàng chi hàng triệu USD để sở hữu những bộ sưu tập Ferrari đồ sộ chỉ nhằm giữ một vị trí trong danh sách khách hàng VIP, thì chiếc 812 Competizione A này chính là lời giải thích đầy thuyết phục. Việc trở thành thành viên trong "vòng tròn nội bộ" của hãng xe này rõ ràng mang lại những đặc quyền kinh tế vô cùng hấp dẫn.

Khi 812 Competizione A ra mắt với tư cách là phiên bản mui trần của dòng 812 mạnh mẽ nhất, số lượng sản xuất được giới hạn nghiêm ngặt ở mức 599 chiếc trên toàn thế giới. Quy trình bán hàng diễn ra khép kín đến mức chỉ những khách hàng thân thiết nhất của Ferrari mới nhận được lời mời sở hữu.

Không dễ để mua được một chiếc siêu xe Ferrari mới chính hãng. Ảnh: Dupontregistry

Với mức giá khởi điểm khoảng 700.000 USD, chỉ sau chưa đầy ba năm, một số chiếc xe hiện đang được giao dịch với giá hơn 2 triệu USD, thậm chí cao hơn đáng kể.

Trong tuần này, RM Sotheby’s đang chào bán một chiếc 812 Competizione A đặc biệt với mức giá dự kiến dao động từ 2,5 triệu đến 2,8 triệu USD. Đây là những con số khổng lồ, đặc biệt khi xét đến việc chủ sở hữu ban đầu đã chi 852.420 USD để cá nhân hóa chiếc xe theo một cấu hình riêng biệt và đầy tiềm năng sinh lời.

Một chiếc Ferrari 812 bản giới hạn được rao đấu giá với giá dự kiến gấp gần 4 lần ban đầu. Ảnh: RM Sotheby’s

Ngoại thất của xe nổi bật với lớp sơn màu Rosso Corsa đặc trưng, kết hợp cùng dải sọc đua Nero và Argento Nurburgring.

Chủ nhân của chiếc xe đã mạnh tay chi gần 150.000 USD cho các tùy chọn đi kèm, bao gồm logo Scuderia Ferrari ở hai bên thân xe, hệ thống Apple CarPlay, kẹp phanh màu đỏ và hàng loạt chi tiết sợi carbon trần, tiêu biểu là bộ mâm carbon siêu nhẹ.

Chiếc xe có gói trang bị bổ sung đắt tiền. Ảnh: RM Sotheby’s

Không gian nội thất cũng gây ấn tượng mạnh không kém với sự kết hợp giữa chất liệu Alcantara màu Rosso và Nero trải dài từ ghế ngồi đến bảng táp-lô. Ngay cả khoang hành lý cũng được bọc Alcantara màu đỏ rực rỡ, một lựa chọn dù không quá thực dụng cho việc chứa đồ nhưng lại khẳng định đẳng cấp xa hoa tuyệt đối của dòng xe này.

Sức hút của chiếc xe này phần lớn bắt nguồn từ tính độc bản và sự khan hiếm trên thị trường. Vì Ferrari chỉ ưu tiên bán cho những khách hàng quan trọng nhất, nên đối với những người nằm ngoài danh sách này, việc mua lại một chiếc xe mới chỉ lăn bánh 80 dặm (khoảng 129 km) là cơ hội hiếm hoi để sở hữu một siêu phẩm gần như mới tinh.

Dù câu lạc bộ VIP của Ferrari có thể đã đóng cửa, nhưng sàn đấu giá luôn rộng mở cho những ai khao khát một tài sản vừa có giá trị sưu tầm, vừa có khả năng tăng giá phi mã theo thời gian.

Một số hình ảnh của chiếc Ferrari 812 Competizione A: