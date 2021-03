‘Giọt nước tràn ly’ khiến shipper Amazon bỏ việc: Ngáp ngủ trên xe cũng bị camera AI theo dõi và báo cáo

Mới đây, tập đoàn tin tức Thomson Reuters (Canada) đã công bố một báo cáo gây sốc về một tài xế giao hàng của Amazon ở Denver. Theo đó, người này đã trải qua sự giám sát đến quá mức của hệ thống trí tuệ nhân tạo của gã khổng lồ thương mại điện tử.

Tháng này, Vic (người yêu cầu Thomson Reuters chỉ tiết lộ họ của mình vì sợ bị trả thù) đã bỏ việc giao hàng cho Amazon vì không thể chịu nổi công việc này. Anh bắt đầu làm việc cho công ty từ năm 2019 và chứng kiến nhiều sự thay đổi về chính sách của họ, bao gồm tăng cường các phương tiện giám sát nhân viên.

Đầu tiên là một ứng dụng theo dõi lộ trình, sau đó, anh phải chụp ảnh chính mình vào đầu mỗi ca làm việc trên một ứng dụng khác. Tuy nhiên, việc Amazon thông báo rằng họ sẽ lắp đặt camera AI trong mỗi chiếc xe giao hàng đã trở thành "giọt nước tràn ly" khiến Vic nghỉ việc trong bức xúc.

Một shipper của Amazon.

Trước đó, Business Insider cho biết vào tháng 2, Amazon đã trang bị hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Driveri cho tất cả các phương tiện giao hàng. Đây là thiết bị do công ty Netradyne sản xuất. Camera luôn bật và quét ngôn ngữ cơ thể của tài xế, tốc độ xe và thậm chí là tình trạng buồn ngủ. Sau đó, hệ thống sử dụng "cảnh báo bằng lời nói tự động" để cảnh báo cho người lái xe khi phát hiện vi phạm.

Thời điểm Amazon thông báo về sự thay đổi mới này cũng như đưa ra hạn chót để các tài xế đồng ý với hình thức giám sát mới, Vic biết rằng đã đến lúc mình phải nghỉ việc.

Anh chia sẻ: "Đó là một sự vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng và vi phạm cả lòng tin lẫn nhau. Việc bị theo dõi và báo cáo khi ngáp ngủ có thể giúp tăng sự an toàn nhưng chẳng ai thấy thoải mái với nó cả. Việc công ty yêu cầu tài xế đồng ý giám sát liên tục trong quá trình giao hàng dường như là một kiểu ép buộc chứ không dựa trên sự tự nguyện của họ".

Tháng trước, Amazon nói với Business Insider rằng cảnh báo tự động chỉ được kích hoạt khi phát hiện vi phạm chính sách làm việc hoặc quy chuẩn an toàn.

Đáp lại câu chuyện mới đây của Thomson Reuters, Amazon cho biết: "Chúng tôi đang đầu tư vào sự an toàn trong các hoạt động của mình. Vì vậy, gần đây chúng tôi đã bắt đầu triển khai công nghệ an toàn dựa trên camera AI hàng đầu trong đội xe giao hàng của mình. Công nghệ này sẽ cung cấp cho người lái cảnh báo theo thời gian thực để giúp họ đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông".

Đây không phải lần đầu tiên nhân viên Amazon lên tiếng về điều kiện làm việc không tốt. Cách đây không lâu, một số tài xế đã tiết lộ rằng họ phải đi tiểu vào chai nhựa vì sợ giảm năng suất giao hàng.

Không chỉ phải chịu điều kiện làm việc nhiều bất cập, nhân viên giao hàng của Amazon còn nhận mức lương thấp hơn đáng kể so với lái xe tại những đơn vị vận chuyển khác như UPS. Cụ thể, họ chỉ nhận được từ 15 USD/giờ trong khi nhân viên UPS nhận thù lao 21 USD/giờ hoặc nhiều hơn.

Không ít cựu nhân viên của Amazon đã yêu cầu giữ kín danh tính khi chia sẻ những câu chuyện trên với giới báo chí vì lo ngại bị trả thù. Về phần mình, Amazon nói rằng thời gian nghỉ của tài xế đã được tích hợp sẵn trong khung giờ làm việc. Họ không bình luận về cáo buộc trả lương không công bằng.