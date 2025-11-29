Giọt nước mắt của nữ ca sĩ hết thời phải đi hát hội chợ kiếm sống ở tuổi 43

Vũ Trâm Anh, giọng ca từng nổi tiếng ở các tỉnh miền Tây nhiều năm trước, gần đây đã chia sẻ trên nền tảng TikTok về cuộc sống hiện tại đầy khó khăn sau khi gia đình gặp biến cố phá sản. Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng đã phá sản, nữ ca sĩ một thời này phải kiếm sống bằng nhiều nghề, một trong số đó là hát tại các hội chợ.

Vũ Trâm Anh

Những ngày qua, Vũ Trâm Anh dần dần nhận được sự quan tâm của người dùng mạng nhờ ý chí vươn lên hoàn cảnh, không ngần ngại trước những rèm pha, điều tiếng. 1 đoạn clip ghi lại màn trình diễn của nữ ca sĩ tại Hồng Ngự, Đồng Tháp đang được lan truyền rộng rãi. Cất tiếng hát qua nền nhạc Quí Âm Thanh Vĩnh Long, Vũ Trâm Anh dù không còn giữ được phong độ giọng hát nhưng vẫn biểu diễn nhiệt huyết, khuấy động bầu không khí tại nơi đây.

Vũ Trâm Anh trình diễn nhiệt huyết tại một sự kiện hội chợ ở Hồng Ngự, Đồng Tháp

Có lẽ vì đã lớn lên và trưởng thành với âm nhạc của Vũ Trâm Anh, chương trình thu hút đông đảo khán giả tới tham dự, có thể lên đến 1000 - 2000 người qua vài đoạn clip toàn cảnh được đăng tải trên MXH. Mọi người hò reo, hát theo từng câu hát và quan trọng là nguồn năng lượng từ khán giả vô cùng mạnh mẽ. Điều này đã chạm đến mạch cảm xúc của một nữ ca sĩ từng được yêu mến, khiến cô trực trào nước mắt.

Trâm Anh trực trào nước mắt khi khán giả hò reo tên cô

Đông đảo fan tới ủng hộ màn trình diễn của nữ ca sĩ

Được đón nhận và yêu thương, Vũ Trâm Anh bày tỏ sự trân quý đối với những người hâm mộ tới ủng hộ cô. “Dù biết đằng sau ánh hào quang này, Trâm Anh sẽ phải đối mặt với cuộc sống hiện tại của Trâm Anh. Nhưng mà Trâm Anh rất là vui bởi đi đến đâu, ai cũng biết Trâm Anh”, nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ trên sân khấu. Được chào đón giữa biển người và đèn flash, Vũ Trâm Anh như được sống lại thời đỉnh cao sự nghiệp.

Vũ Trâm Anh, tên thật là Tô Vũ Hồng Trâm, sinh ra trong gia đình gắn bó với nghệ thuật. Cha cô là một bầu show nổi tiếng ở miền Tây, thường xuyên tổ chức các chuyến biểu diễn cho nghệ sĩ phục vụ bà con vùng sông nước. Từ nhỏ, Trâm Anh đã đứng trên sân khấu, rèn luyện phong thái trình diễn và nhanh chóng trở thành giọng ca được yêu thích. Trong thập niên 2000, cô là một trong những ngôi sao sáng của thị trường âm nhạc các tỉnh thành phố với loạt ca khúc như Lắc Đầu, Alo Em Nhớ Anh, Yêu Chàng Đẹp Trai… Sự kết hợp giữa giọng hát truyền cảm, ngoại hình sáng và phong cách gần gũi giúp cô ghi dấu trong lòng người nghe.

Trong thập niên 2000, Vũ Trâm Anh là một trong những ngôi sao sáng của thị trường âm nhạc các tỉnh thành phố



Nhưng khi thị trường âm nhạc thay đổi, lớp nghệ sĩ mới xuất hiện cùng nhiều xu hướng hiện đại, dòng nhạc của cô dần bị lép vế. Không có sản phẩm mới đủ sức tạo bứt phá, tên tuổi Vũ Trâm Anh mờ nhạt theo thời gian. Biến cố trong đời sống riêng khiến cô phải rời xa sân khấu, bắt đầu lại với những công việc bình dân để lo cho gia đình.

Vũ Trâm Anh cho biết gia đình cô rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính vì đầu tư tiền ảo theo lời giới thiệu. Biến cố ập đến khiến cô buộc phải tìm kiếm công việc ổn định để nuôi sống bản thân và con nhỏ. Dù vậy, cô vẫn hy vọng nếu có bầu show nào cần, cô sẵn lòng trở lại sân khấu để có thêm thu nhập nuôi con và trang trải cuộc sống. Công việc mưu sinh hiện tại của cô là làm phục vụ quán cà phê và dọn phòng tại một khách sạn nhỏ ở địa phương.

