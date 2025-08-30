Giọng thuyết minh đặc biệt ở triển lãm hot nhất A80: NSND từng làm Giám đốc Nhà hát, nghe tên phải kính nể

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, triển lãm 95 năm Cờ Đảng Soi Đường nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Tại đây, mọi người được “ngược dòng” 95 năm lịch sử Đảng bằng những cách thức rất mới thông qua công nghệ số, không gian xoắn ốc tái hiện những dấu mốc chói lọi,...

Một nội dung ấn tượng tại triển lãm chính là sân khấu thực cảnh, công chiếu nhiều hình ảnh và trình diễn mô phỏng 9 năm kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954. Đồng hành với người xem trong khu vực đầy cảm xúc và thiêng liêng này chính là giọng đọc của NSND Lê Chức.

Trích đoạn thực cảnh trên nền giọng đọc của NNSD Lê Chức (Clip: Huyền Trang)

“Khác với đánh giá của kẻ thù về khả năng chi viện của quân dân ta, cả dân tộc đã ra mặt trận với sức mạnh vô song. Hơn 26 vạn dân công hỏa tuyến, hàng vạn xe đạp thồ, ngựa thồ, hàng trăm bè mảng, xuồng thuyền ngày đêm vượt núi băng rừng, vượt hàng nghìn cây số đường núi hiểm trở mở đường tiếp vận.

Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát/ Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh” - trích từ phần đọc của NSND Lê Chức về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhiều người tham quan phân khu 2 cũng như cư dân mạng bày tỏ sự xúc động khi vừa xem thực cảnh vừa được nghe giọng đọc truyền cảm. Đồng thời cư dân mạng cũng bày tỏ mong muốn sẽ sớm được trải nghiệm và tìm hiểu triển lãm 95 năm Cờ Đảng Soi Đường: “Thật ý nghĩa để mọi người được trải nghiệm”, “Quá tuyệt vời luôn. 1 địa điểm đáng đi trong dịp 2/9 này”, “Nghe giọng đọc mà nổi da gà”,...

Sân khấu thực cảnh tại triển lãm 95 năm Cờ Đảng Soi Đường (Ảnh: Như Hoàn)

Các diễn viên tái hiện lại Chiến thắng Điện Biên Phủ (Ảnh: Như Hoàn)

Mọi người chăm chú dõi theo và lắng nghe thuyết minh (Ảnh: Như Hoàn)

Có người cũng nhanh chóng nhận ra đây chính là giọng đọc từng khiến 50.000 người tại concert Tổ Quốc Trong Tim ở SVĐ Mỹ Đình ngày 10/8 vừa qua nổi da gà. Tại đây, khi đội hình 68 quân nhân - khối đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam từng tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) bước lên sân khấu, NSND Lê Chức đọc lời thiệu về họ.

Được biết NSND Lê Chức (tên khai sinh là Lê Đại Chức) sinh năm 1947 tại Hải Phòng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là nhà thơ, nhà viết kịch Lê Đại Thanh còn mẹ ông có niềm đam mê đóng kịch, từng thể hiện thành công hình tượng chị Võ Thị Sáu tại sân khấu kịch Hải Phòng.

Năm 1965, ông trở thành diễn viên chính của Đoàn kịch nói Hải Phòng. Trong 15 năm công tác tại đây, NSND để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Năm 1987, ông tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Kiev (nay là Ukraine).

NSND Lê Chức

NSND Lê Chức cũng được khán giả biết đến qua việc đọc lời bình cho các bộ phim tài liệu và một số chương trình nghệ thuật. Ông từng là Phó Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ông được mọi người đặt biệt danh là "Giọng đọc vàng", "Giọng đọc huyền thoại trong ngành sân khấu".

Chị gái NSND Lê Chức là NSƯT Lê Mai, người quen thuộc với khán giả truyền hình. Ba con gái của NSƯT Lê Mai (tức là cháu ruột NSND Lê Chức) là Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi đều là những mỹ nhân tuyệt sắc, có nhiều cống hiến cho nền điện ảnh Việt.

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan. Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp, Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR. Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc và gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện. Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 5/9, mở cửa từ 9h đến 22h hàng ngày và hoàn toàn miễn phí vé vào cửa.



