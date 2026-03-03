Giọng điệu của người đang có 91 chỉ vàng

Giá vàng thay đổi từng ngày. Trong các hội nhóm liên quan đến tài chính, tích luỹ, chi tiêu,... đây cũng là câu chuyện được dân tình quan tâm. Mới đây, một bài đăng ẩn danh trong nhóm Vén Khéo đã thu hút sự chú ý cũng vì lý do này.

Chủ nhân bài đăng chia sẻ ảnh phép tính trên điện thoại và cho biết: “Từ ngày vàng lên 18 - 19 là không có tiền mua tiếp. Nhưng mà thi thoảng bấm máy tính lên nhẩm nhẩm 18 triệu 700 x 91 chỉ = bằng mình có 1 tỷ 7 lại cười 1 mình”.

Bài đăng khiến dân tình trầm trồ (Ảnh chụp màn hình)

Hoá ra người này đang có 91 chỉ vàng - tương đương 9,1 cây vàng sau nhiều năm tích cóp. Dù hiện tại không đủ tiền mua vàng như trước đây nhưng niềm vui khi tích lũy được tài sản nhất định là điều ai cũng thấy.

Ở phần bình luận chủ nhân bài đăng cũng tiết lộ thêm về câu chuyện của mình. Cô cho biết năm nay mình 36 tuổi, là mẹ đơn thân nên càng cố gắng hơn. Cô bắt đầu mua vàng từ lúc giá 55 triệu/ lượng và vì mua tích luỹ lâu dài nên chọn vàng thương hiệu uy tín.

Số vàng được tích lũy sau nhiều năm

Phía dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với niềm vui này. Số vàng tích luỹ được có thể ít hoặc nhiều hơn 91 chỉ song việc có tài sản sở hữu phần nào đem lại cảm giác an toàn, yên tâm.

“Công nhận toàn cười 1 mình”, “Bạn giống mình, mình thích cảm giác đếm vàng, tiền và sổ tiết kiệm. Thỉnh thoảng tối mang ra đếm xong cười 1 mình”, “Em có 12 chỉ thôi cũng vui lắm rồi huống hồ 91 chỉ”, “Mình thì thua bạn 1 xíu, có hơn 1 tỷ”, “Ê giống tui thế. Có tiền chỉ thích mua vàng. Làm sổ tiết kiệm. Rồi mua đất mua nhà thôi”, “Tui có 156 chỉ mà thi thoảng lại lôi ra đếm xem có đúng là 156 chỉ không”, “Tôi cũng vậy. Giá vàng lên cao vui lắm mặc dù giờ chưa cần tiền để bán. Nhưng cứ thấy giá cao là lại mang vàng ra kiểm và máy tính ra tính cho vui”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Rõ ràng, điều khiến dân mạng bàn tán không chỉ nằm ở con số 91 chỉ vàng. Thứ gây chú ý hơn cả là cảm xúc phía sau những phép tính ấy. Đó là niềm vui của một người biết mình đang có trong tay khoản tích lũy đủ để an tâm phần nào giữa thời điểm nhiều biến động. Một niềm vui vừa hóm hỉnh, vừa có chút tự hào bởi đằng sau đó là cả một quá trình chắt chiu và nỗ lực không phải ai cũng làm được.

Từ chia sẻ 91 chỉ vàng này, nhiều người cũng để lại bình luận tiết lộ về số vàng mình đang có. Người vài chỉ, người vài chục chỉ, ai cũng thử mang ra tính theo giá hiện tại rồi kể lại cảm giác của mình. Những con số khác nhau, nhưng chắc chắn cảm xúc thì giống nhau.

Người này còn làm bảng tính excel rõ ràng: "Năm ngoái mua 9 cây 6, cứ có tiền là mua không quan tâm tăng giảm. Nhờ vậy lãi hơn nửa tỷ. Năm nay mua giá toàn 16, 17 mà xác định tích để đấy nên vẫn mua"

Dù không tiết lộ con số cụ thể nhưng màn khoe ké này cũng đáng kể đây!