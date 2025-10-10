Giống bưởi “đột biến” ở Hà Nội, ra quả đến đâu bán hết đến đó

Giống bưởi này được ông Lê Hữu Diện, Giám đốc HTX Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang vừa phát hiện. Bưởi có quả hình hồ lô, vỏ xanh ánh vàng, cùi trắng hồng, ruột đỏ hồng, hạt ít, múi ráo và vị chua nhẹ, hậu ngọt thanh. Bưởi cho thu hoạch vào dịp Trung thu – sớm hơn bưởi Diễn 3–4 tháng – đúng thời điểm thị trường khan hàng nên luôn được săn đón, giá bán lên tới 50.000 đồng/kg mà “không có để bán”.

Ông Diện cho biết, năm 2014 ông mua 400 cây bưởi Diễn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sau đó giâm thêm 10 cây. Trong đó, 4 cây phát triển khác biệt, có nhiều gai, lá to và xanh sẫm. Bảy năm sau, những cây này bất ngờ ra hoa và cho “quả lạ”, được xác định là biến dị tự nhiên hoặc phát sinh từ gốc ghép. Hiện HTX của ông đã nhân giống hơn 1.000 cây bưởi chum Chương Mỹ để trồng xen với bưởi Diễn, hướng tới thay thế dần giống cũ.

TS Hoàng Đăng Dũng, Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, xác nhận đây có thể là một giống bưởi mới. Mẫu cây đã được thu thập để phân tích di truyền nhằm xác định nguồn gốc chính xác, chia sẻ trên Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Nếu được công nhận, bưởi chum Chương Mỹ hứa hẹn sẽ trở thành giống bưởi đặc sản mới của Hà Nội, mở hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cho vùng đất đồi gò Phú Nghĩa – Chương Mỹ.