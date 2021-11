Giới trẻ cuồng chân lắm rồi, nói đến du lịch là bật chế độ OKA

Giới trẻ bật chế độ OKA trên khắp mọi "mặt trận social"

Sau 4 tháng trời chịu sự hoành hành của đại dịch Covid19 lần 4, những vùng đỏ đã giảm đi, lệnh giãn cách được gỡ bỏ, mọi sinh hoạt trở về như vốn có. Cùng với đó, bầu trời xanh cũng đón lại những chuyến bay. Giới trẻ nôn nao lên kế hoạch du lịch sau những tháng ngày bị "giam lỏng" vì dịch bệnh. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều bạn trẻ hào hứng chia sẻ đã bật chế độ du lịch OKA cho thỏa cơn cuồng chân.

Bạn Tùng Hoàng Minh chia sẻ: "Mùa CÔ VY mới biết có bao nhiều chuyện thay đổi cả cuộc sống. Từ nay hứa mỗi lần bạn rủ đi du lịch sẽ không bao giờ từ chối nữa mà OKA luôn. Cuộc đời có mấy nhiêu lần được nói OKA cùng với nhau."

Cũng bày tỏ về việc sẵn sàng "Say yes" cho chuyến đi, facebooker Bình Phú Lý chia sẻ: "Phép thuật OKA mở ra. OKA cánh cổng vượt mọi khoảng cách và không gian đưa ta đi khám phá thế giới." Anh bạn còn khẳng định: "OKA sẽ biến ước mơ ngao du của mình thành sự thật thế nên đừng ngại ngần nói OKA cùng nhau".

Chưa được xách balo lên mà đi thì mình cứ ở nhà, "ôn luyện" cách lên du lịch trước để chờ ngày được "xả" là cứ thế tiến hành thôi. Travel blogger Win Đi cũng chia sẻ trên facebook cá nhân: "Đã lâu lắm rồi không được la cà đó đây. Đã lâu lắm rồi không được lấp đầy cái plan. Nhìn lại những dự định đi du lịch còn bỏ ngỏ, buồn nhẹ! Nhưng hổng sao, chưa đi được mùa này, mình bày lại plan đi cho mùa khác. OKA mà ha!"

Cũng ấp ủ một chuyến du hí tương lai gần, travel blogger Hoàng Anh Iamkoo cho rằng việc di chuyển khi đi du lịch tự túc là rất quan trọng nên cần lên kế hoạch, đánh dấu điểm đến và sắp xếp lịch trình phù hợp nhất. Anh bạn cũng chia sẻ rằng: "Khi tất cả danh sách trên đã chuyển qua trạng thái đánh dấu OKA thì Koo dám chắc chắn rằng chuyến đi du lịch của bạn sẽ rất suôn sẻ, thoải mái mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Mọi thứ ở trong tầm kiểm soát nên cho dù bạn đi du lịch một mình hay nhóm bạn thì cũng như nhau, không còn lo lắng hay loay hoay nữa." Và tất nhiên anh chàng cũng có cho mình một địa điểm "ghiền", đó chính là Đà Lạt.

OKA là gì mà lại được hưởng ứng đến vậy?

Những bạn trẻ này đều đang bật chế độ OKA, từ nghe vừa quen vừa lạ đúng không nào? Đây là từ viết tắt của "OK As easy as Traveloka", thể hiện tinh thần nói Có một cách dễ dàng với những thử thách, trải nghiệm mới trong cuộc sống. Với Siêu ứng dụng du lịch và tiện ích sống hàng đầu Đông Nam Á Traveloka thì Travel - OKA hơn bao giờ hết. Mọi thứ trở nên thuận tiện và dễ dàng khi bạn có thể lên kế hoạch du lịch từ A đến Z, từ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn cho đến đặt các vé tham quan trải nghiệm ngay trên một nền tảng chỉ trong tích tắc.

Nếu cuộc đời là một quyển sách, hãy phủ đầy từng chương trong cuốn sách bằng những chuyến du lịch. Mọi người đã sẵn sàng OKA cho chuyến du lịch sắp tới, còn bạn thì sao? OKA cùng Traveloka nhé!