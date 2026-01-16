Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.



Tại hội nghị, đại biểu Cơ quan UBKT Trung ương được quán triệt quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.



Ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: PV.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của ông Trần Sỹ Thanh , các ý kiến đại biểu nhất trí khẳng định, ông Trần Sỹ Thanh là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong Nhân dân.

Ông Trần Sỹ Thanh đã tham gia 3 khóa Ủy viên Trung ương Đảng và 2 khóa đại biểu Quốc hội (khóa XIV, XV). Việc giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội không những đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm trọng trách của đại biểu Quốc hội.



Tại hội nghị, 100% đại biểu Cơ quan UBKT Trung ương đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.