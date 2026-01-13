Sáng 13/1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra hội nghị cử tri cơ quan Thành ủy giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, cử tri cơ quan Thành ủy thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Với đa số đại biểu tán thành, hội nghị thống nhất giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị cũng giới thiệu danh sách người tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và thành phố.

Bí thư Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các cử tri, không ngừng rèn luyện phấn đấu trong quá trình công tác.

"Được các cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự mà trước hết là trách nhiệm chính trị rất lớn trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước nói chung và cử tri Thủ đô nói riêng. Nếu trúng cử với vai trò đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện không ngừng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm", Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán Hưng Yên.

Ông Nguyễn Duy Ngọc có nhiều năm công tác ở Công an TP Hà Nội, trải qua các chức vụ như trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Tháng 11/2016, ông Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Sau khi Bộ Công an bỏ cấp Tổng cục, ông làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cuối năm 2023, ông Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm lên Thượng tướng.

Tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và 2 tháng sau được bầu bổ sung làm Ủy viên ban Ban Bí thư khóa 13.

Tháng 1/2025, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.