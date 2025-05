Giới siêu giàu ồ ạt gom vàng, mang đến 'cất' ở một quốc gia Đông Nam Á

Không xa sân bay quốc tế Changi, một cơ sở lưu trữ sáu tầng với lớp phủ đá onyx và an ninh nghiêm ngặt mang tên “The Reserve" đang cất giữ khoảng 1,5 tỷ USD dưới dạng vàng và bạc. Bên trong là hàng loạt két sắt cá nhân và một phòng chứa cao ba tầng với hàng ngàn hộp an toàn, trở thành biểu tượng mới thể hiện lòng tin của giới nhà giàu vào vàng vật chất và quyền sở hữu thực.

Từ đầu năm đến tháng 4/2025, The Reserve ghi nhận mức tăng 88% về số lượng đơn hàng lưu trữ vàng và bạc so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, doanh số bán vàng và bạc miếng cũng tăng vọt tới 200%, theo dữ liệu do cơ sở này cung cấp.

Điểm đáng chú ý là khoảng 90% số đơn hàng mới đến từ các khách hàng ngoài Singapore. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về nơi trú ẩn an toàn cho tài sản trong thời kỳ các hệ thống tài chính quốc gia đang bị đặt dấu hỏi.

Giá vàng liên tục lập kỷ lục mới trong những tháng gần đây, phần lớn nhờ vào vai trò là tài sản trú ẩn giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và làn sóng bán tháo tài sản Mỹ hồi tháng 4. Dù giá vàng đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi quan hệ thương mại giữa hai cường quốc lớn được cải thiện, nhiều chuyên gia vẫn tin rằng giá vàng có thể chạm ngưỡng 5.000 USD/ounce vào năm tới. Hiện tại, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 3.346 USD/ounce, gần mức đỉnh lịch sử.

Ngoài yếu tố đầu cơ, một trong những lý do then chốt khiến giới siêu giàu ưu tiên vàng vật chất là để giảm thiểu rủi ro liên quan đến bên thứ ba và biến động hệ thống tài chính. Sự kiện ngân hàng Silicon Valley Bank sụp đổ năm 2023 là minh chứng rõ ràng, nhiều nhà đầu tư khi đó đã mất niềm tin vào các hình thức sở hữu “vàng giấy” (giấy tờ xác nhận quyền sở hữu vàng trong kho chung), vốn có thể bị rủi ro nếu ngân hàng phá sản.

John Reade, chiến lược gia trưởng của Hội đồng Vàng Thế giới, cũng nhấn mạnh rằng nhiều người sở hữu vàng vật chất hiện không còn muốn lưu trữ vàng trong hệ thống ngân hàng.

“Một số người lo ngại về sức khỏe tài chính toàn cầu, họ không còn tin tưởng vào hệ thống ngân hàng, dù là hình thức vàng được phân bổ riêng,” ông nói.

Tuy nhiên, đầu tư vào vàng vật chất cũng có hạn chế, đặc biệt với nhà đầu tư ngắn hạn. Chi phí giao dịch, lưu trữ và vận chuyển vàng vật chất cao hơn nhiều so với đầu tư vào vàng qua giấy tờ, theo Reade.

Theo Nicky Shiels, Giám đốc nghiên cứu kim loại tại MKS Pamp, Singapore được coi là “Geneva của phương Đông”, một nơi có môi trường chính trị và kinh tế ổn định, hệ thống pháp lý minh bạch và dịch vụ tài chính phát triển. Vị trí địa lý thuận lợi cũng khiến nơi đây trở thành điểm trung chuyển lý tưởng cho tài sản vật chất như vàng.