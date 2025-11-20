Theo Guancha, hôm 17/11, cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã công bố kế hoạch triển khai dự án mua sắm "lưới bảo vệ máy bay không người lái".

Dự án bao gồm việc mua 3.170 lưới bảo vệ bằng nylon từ khu vực dân sự, mỗi lưới dài 30 mét và rộng 6 mét, với kích thước mắt lưới 5 cm mỗi cạnh và đường kính dây 0,2 mm. Quân đội Đài Loan cũng yêu cầu lưới bảo vệ phải được sản xuất nội địa, nhà sản xuất phải cung cấp chứng nhận kiểm định liên quan và liên hệ với người dùng để kiểm tra trước khi giao hàng, đồng thời bảo hành một năm.

Báo cáo nêu rõ trong những năm gần đây, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã liên tục nghiên cứu các "mâu thuẫn đối kháng" tương ứng để ứng phó với việc sử dụng máy bay không người lái trên quy mô lớn và rộng rãi trong lĩnh vực quân sự.

Mới tháng trước, vào ngày 13, lực lượng không quân Đài Loan cũng đã công bố tài liệu mời thầu sơ bộ liên quan đến "Dự án Mua sắm Lưới Bảo vệ Máy bay Không người lái Căn cứ Gia Nghĩa". Thời gian mời thầu kéo dài tới một tháng, chủ yếu là chào mua ba mặt hàng: thứ nhất, 104 bộ "lưới chim", với các thông số kỹ thuật tương tự như đã đề cập ở trên (dài 30 mét và rộng 6 mét); thứ hai, 832 cọc lều dã chiến dài 60 cm; và thứ ba, 461 cọc tre dài 7 mét, với tài liệu ghi rõ "để đánh chặn máy bay không người lái". Sau đó, Căn cứ Không quân Thanh Tuyền Cương Đài Trung cũng có kế hoạch mua sắm tới 625 bộ "lưới chim", cùng với số lượng lớn cọc lều và cọc tre.

Quân đội Ukraine lắp "lưới bảo vệ máy bay không người lái ở những tuyến đường quan trọng. Ảnh: Lữ đoàn Cơ giới số 24

Căn cứ Không quân Gia Nghĩa hiện là nơi đóng quân của Phi đội 4 Không quân Đài Loan, với 60 máy bay F-16V Block 20 và là đơn vị F-16 duy nhất ở bờ biển phía tây đảo. Căn cứ Không quân Đài Trung Thanh Tuyền Cương là nơi đóng quân của Phi đội 3 Không quân Đài Loan, với khoảng 50 máy bay chiến đấu IDF, chiếm gần một nửa tổng số.

Theo Guancha, truyền thông Đài Loan cho biết, việc cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan lựa chọn sử dụng lưới đánh chặn và lưới bảo vệ để chống lại máy bay không người lái là "dựa trên kinh nghiệm liên quan từ cuộc xung đột Nga-Ukraine". Ví dụ, quân đội Ukraine đã dựng "đường hầm lưới bảo vệ" trên các tuyến đường ở khu vực Donbass nhằm ngăn chặn Nga sử dụng máy bay không người lái FPV và các loại máy bay không người lái cỡ nhỏ khác để tấn công các phương tiện chiến đấu, vận chuyển và tiếp tế quân sự.

Tất cả các bên cũng đã xây dựng các lưới bảo vệ tương tự tại các cơ sở quan trọng và khu vực hoạt động của quân đội để chống lại các vụ va chạm trực tiếp hoặc ném bom của máy bay không người lái, đồng thời giảm thiểu việc tiêu thụ tên lửa và đạn pháo phòng không.

Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu tại Đài Loan gần đây đã trích dẫn một bản tóm tắt kinh nghiệm chiến đấu tại Ukraine của lực lượng pháo binh Pháp, chỉ ra rằng trong hoàn cảnh hiện tại, lưới bảo vệ và thậm chí cả hàng rào thép gai vẫn chưa đủ khả năng bảo vệ.

Ví dụ, khi quân đội Nga sử dụng nhiều đội hình máy bay để tấn công, lưới bảo vệ nhanh chóng trở nên vô hiệu; hoặc khi pháo binh được sử dụng để "phá vỡ hàng rào", lưới bảo vệ của chiến hào và đường sá cũng khá dễ bị tổn thương; ngoài ra, lưới bảo vệ bị hư hại trong điều kiện tự nhiên và tạo ra các khoảng trống trên lưới bảo vệ phía trên đường do nhu cầu của người dân, khiến lưới bảo vệ "gần như vô dụng".

Nhiều trường hợp cho thấy cả Nga và Ukraine đều phá hủy lưới bảo vệ trước, sau đó sử dụng máy bay không người lái để xâm nhập "các lối đi bảo vệ" của boongke hoặc đường sá để thực hiện các cuộc tấn công.

(Theo Guancha)