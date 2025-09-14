Giới luật sư, luật gia sẵn sàng trợ giúp pháp lý miễn phí, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân chống tin giả

Thông tin Tập đoàn Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai sự thật về tập đoàn và lãnh đạo trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận vài ngày qua. Các ý kiến cho rằng biện pháp kể trên là bước đi đúng đắn và cần thiết của doanh nghiệp trong bối cảnh tin đồn tràn lan trên mạng xã hội.

Ứng xử văn minh với hành vi sai luật là sòng phẳng

Trao đổi với Người Đưa Tin , Luật gia Dương Đình Khuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, việc này có ý nghĩa lớn về mặt xã hội, đây không chỉ là tranh chấp giữa doanh nghiệp và những người đăng tin sai, mà là bước tiến để làm rõ trách nhiệm trong môi trường mạng, giúp nâng cao niềm tin pháp luật, quyền và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khi sử dụng mạng xã hội.

Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới cũng nêu rõ xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ông Khuyến cho biết, Hội Luật gia Việt Nam hiện có Ban Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cùng nhiều trung tâm tư vấn pháp luật tại các tỉnh, thành. Thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Hội sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Luật gia Dương Đình Khuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia Việt Nam.

"Doanh nghiệp hay bất cứ ai cũng đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, việc các tổ chức, cá nhân đăng tin giả xâm phạm quyền lợi, danh dự, uy tín của người khác là vi phạm pháp luật phải bị xử lý theo quy định. Về phía Hội Luật gia Việt Nam, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, tư vấn pháp lý đồng hành nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là nạn nhân của tin giả theo quy định của pháp luật", Luật gia Dương Đình Khuyến nhấn mạnh.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Trương Thanh Đức – Giám đốc Công ty Luật ANVI khẳng định tin giả là hiểm họa đáng sợ hơn hàng giả, cần phải được nghiêm trị bằng pháp luật và đã đến lúc cá nhân, doanh nghiệp Việt phải tuyên chiến thay vì phớt lờ chờ "chìm xuồng".

Nhìn nhận về việc Vingroup có hành động pháp lý quyết liệt đối với hàng loạt cá nhân, tổ chức tung tin sai sự thật về Tập đoàn, vị luật sư cho rằng đây là phản ứng cần thiết và đúng luật.

"Ứng xử văn minh với hành vi sai luật là sòng phẳng, công khai bằng pháp luật thay vì đôi co, "đấu khẩu" trên mạng", Luật sư Trương Thanh Đức nói.

Tin giả không còn là chuyện chém gió bâng quơ, đùa cợt vô tư mà đã trở thành vấn đề nghiêm trọng với cả nền kinh tế, xã hội, không riêng gì cá nhân, doanh nghiệp nào. Chúng ta đang sống trong xã hội số, thông tin xấu độc càng dễ lan truyền với tốc độ kinh hoàng. Một tin bịa đặt có thể làm sụp giá cổ phiếu, gây rối loạn thị trường, làm đổ vỡ quan hệ kinh tế, ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động…

"Trên mạng, dấu vết tồn tại lâu dài, tiêm nhiễm vào hàng triệu người, rất khó xóa bỏ. Thực tế nhiều vụ việc cho thấy, ngay cả khi cơ quan chức năng đã cảnh báo, xử phạt thông tin sai trái một cách rõ ràng, thuyết phục, nhưng dư luận vẫn cứ hoài nghi ám ảnh, doanh nghiệp vẫn bị mất uy tín, khách hàng vẫn ngần ngại. Bởi vậy, tin giả không chỉ làm hại trước mắt mà còn gây hệ lụy kéo dài, ngay cả khi đã được ngăn chặn kịp thời", vị luật sư phân tích.

Cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam không thể cứ cam chịu

Trước đây, nhiều ý kiến cho rằng đấu tranh với tin giả rất khó, đôi khi chỉ là "ném đá ao bèo" nên nhiều cá nhân doanh nghiệp chọn cách im lặng và cho qua.

Luật sư Trương Thanh Đức.

Luật sư Trương Thanh Đức nhìn nhận, dù chưa kinh doanh thì ai cũng thuộc câu "khách hàng là thượng đế", khi đã kinh doanh thì thuộc thêm câu "khách hàng luôn luôn đúng", nên điều sống còn của doanh nghiệp là giữ khách và lấy lòng khách hàng.

Doanh nghiệp dù không thích cũng phải thừa nhận khi khách hàng không hài lòng, góp ý chân thành, chỉ trích đúng, kể cả nặng nề, vì "nói phải củ cải cũng nghe". Nhưng nếu nói sai, thậm chí là vu khống, bịa đặt thì doanh nghiệp cũng cần phải tự vệ theo đúng luật.

"Nếu cứ chọn cách dễ nhất, nhanh nhất là cho qua thì sự cam chịu ấy sẽ làm cho xã hội ngày càng méo mó. Hôm nay là một tin giả, ngày mai có thể là mười tin giả. Giả nhỏ nhặt không được ngăn chặn, sẽ nuôi dưỡng cái giả ác độc, nguy hiểm. Im lặng, lo ngại phiền phức, sợ chọc vào tổ kiến lửa chính là sự dung túng", ông Đức nói.

Bất kỳ ai tung tin giả cũng phải bị xử lý.

Vì thế, theo luật sư, việc doanh nghiệp hay cá nhân dám đương đầu, đấu tranh pháp lý với tin giả là cách làm quyết liệt và cần được ủng hộ, bởi nó không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà còn ý nghĩa trong cảnh tỉnh xã hội, giúp cộng đồng không bị dẫn dắt, thao túng bởi những thông tin hỗn loạn.

Thừa nhận trên thực tế, từng có nhiều vụ kiện các hành vi vu khống, thông tin sai sự thật kết thúc bằng những án phạt hành chính nhẹ nhàng, gây cảm giác "chưa đủ sức răn đe", thậm chí không xử lý được. Tuy nhiên, theo luật sư Trương Thanh Đức, trong việc này, giá trị không chỉ nằm ở bản án cuối cùng hay đánh đổi bao nhiêu tiền bạc, thời gian, mà nằm ở việc doanh nghiệp dám đưa sự việc ra ánh sáng pháp luật.

Kiện tụng có thể kéo dài, kết quả thế nào chưa thể khẳng định, nhưng điều chắc chắn là doanh nghiệp đã tạo ra một tiền lệ giúp mọi người dũng cảm lên tiếng vì một xã hội văn minh và thượng tôn pháp luật, không thỏa hiệp với sai trái.

"Đó chính là thông điệp mạnh mẽ hơn bất kỳ phán quyết nào, rằng xã hội này không chấp nhận sự bịa đặt và bất kỳ ai tung tin giả cũng phải bị xử lý", Luật sư Trương Thanh Đức nói.

Nhiều công ty luật sẵn sàng hỗ trợ pháp lý miễn phí để chống tin giả

Để ngăn chặn tin giả, ảnh hưởng đến quyền lợi, uy tín của doanh nghiệp, cá nhân thì cần sự đồng hành chung sức của toàn xã hội, đặc biệt cơ quan chức năng, sự đồng hành tổ chức, cá nhân, chuyên gia pháp lý.

Luật sư Phạm Trung Kiên.

Luật sư Phạm Trung Kiên, Giám đốc Công ty Luật PK Việt Nam cho biết, đơn vị luôn sẵn sàng trợ giúp pháp lý cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là nạn nhân của tin giả, bị những thông tin bịa đặt, xuyên tạc gây tổn hại đến uy tín, danh dự và quyền lợi hợp pháp.

"Với mong muốn góp phần xây dựng một môi trường thông tin minh bạch lành mạnh, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và bảo vệ quyền lợi pháp lý cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi bị đưa tin sai sự thật. PK Việt Nam còn sẵn sàng miễn phí mọi chi phí hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn về tài chính. Chúng tôi tin rằng việc lên tiếng, khởi kiện để chấm dứt hành vi vi phạm chính là góp phần tạo dựng một cộng đồng mạng lành mạnh, văn minh và đáng tin cậy hơn", Luật sư Kiên nói.

Luật sư Bùi Phương Lan, đại diện Công ty Luật Lan Bùi & Cộng sự cũng khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp, cá nhân chống lại nạn tin giả, thậm chí hỗ trợ miễn phí.

Luật sư Bùi Phương Lan.

"Trong bối cảnh tin giả và thông tin bịa đặt đang lan tràn trên mạng xã hội, gây ra những tổn thất nghiêm trọng về danh dự, uy tín và quyền lợi cho cá nhân, tổ chức lẫn doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ pháp lý để bảo vệ các nạn nhân chịu ảnh hưởng từ những hành vi này. Công ty Luật Lan Bùi & Cộng sự sẽ hỗ trợ pháp lý toàn diện, từ tư vấn pháp luật, soạn thảo hồ sơ đến đại diện khởi kiện… Những trường hợp đặc biệt khó khăn, công ty sẽ miễn phí toàn bộ chi phí để giúp các doanh nghiệp và cá nhân lấy lại danh dự, uy tín và khắc phục thiệt hại", Luật sư Bùi Phương Lan chia sẻ.