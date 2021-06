Giới khoa học mất 50 năm giải mã bức thư 2600 tuổi của anh lính trẻ gửi bạn, ai ngờ nội dung chuẩn 'trẩu tre'

Mới đây, các nhà khoa học tại Israel đã công bố một công trình khoa học từ năm 2015: Họ đã tìm thấy một bức thư có niên đại tuổi rất cao, nội dung trong đó cũng là thứ khiến họ shock toàn tập.

⁣Các nhà khảo cổ học phát hiện ra cổ vật này vào năm 1965, văn bản trên mảnh gốm là bức thư của một người lính tên là Hanayahu gửi cho người bạn Elyashiv, cả hai người đàn ông được cho từng là lính canh tại cùng một pháo đài (Hanayahu xung quanh chính Bia Sheba và Elyashiv ở Arad).

Bức thư được cho là có tuổi thọ 2.600 năm tuổi.

Hình ảnh mảnh gốm có khắc nội dung mà hai anh lính trao gửi cho nhau

Phải mất 50 năm - tức là vào năm 2015 - các nhà khoa học mới có thể giải mã chính xác được những gì khắc trên mảnh gốm. Sử dụng công nghệ hình ảnh tân tiến, các nhà nghiên cứu cuối cùng đã có thể giải mã thông điệp là :

“If there is any wine at home, send me quick"⁣ (Nhà bạn còn tí rượu nào thì gửi thêm cho tôi nhanh nhé!)

Hóa ra là anh chàng Hanayahu vì quá thèm rượu trong ca trực, nên đã nhờ tới người anh em Elyashiv "ship" cho mấy chai ở nhà ra bằng bức tâm thư.

Trong lịch sử, những bức thư với nội dung yêu cầu "thêm rượu bia" không phải là quá hiếm. Các nhà khoa học Anh trước đó cũng tìm được những bức thư của một vị tướng yêu cầu quốc vương cung cấp thêm bia cho quân đội của anh này.

Nguồn: TheDrinksBusiness