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Giới cầu thủ dự cưới tiền vệ Lương Xuân Trường

Ngọc Ánh
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Đám cưới cầu thủ Lương Xuân Trường diễn ra tối 21/6, tại một khách sạn năm sao ở Hà Nội.

Tối 21/6, tiền vệ Lương Xuân Trường và người bạn đời là Ngô Mai Nhuệ Giang tổ chức đám cưới tại khách sạn hạng sang ở Tây Hồ, Hà Nội. Nhiều cầu thủ nổi tiếng như Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đức Huy, Bùi Tiến Dũng tham dự lễ cưới.

Trước đó một ngày, dàn cầu thủ cũng tụ họp đông đủ ở đám cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Nhiều cầu thủ nổi tiếng khoe ảnh ở đám cưới Xuân Trường.

Không gian buổi tiệc được bố trí với nhiều gam màu sáng. Vợ chồng Xuân Trường chọn tấm hình gia đình với ba thành viên đặt ngay ở sảnh đón khách. Chú rể Xuân Trường mặc tuxedo đen, trong khi cô dâu diện váy cưới cúp ngực.

Con gái của Xuân Trường - Nhuệ Giang là bé Daisy cũng xuất hiện trên sân khấu, chứng kiến khoảnh khắc trao nhẫn cưới của bố mẹ.

Xuân Trường sinh năm 1995 tại Tuyên Quang, trưởng thành từ khóa I học viện HAGL Arsenal JMG. Cầu thủ tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Xuân Trường từng cùng U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, đoạt Quả Bóng Bạc Việt Nam năm 2016.

Hiện Xuân Trường khoác áo CLB Trường Tươi Đồng Nai.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Con gái Xuân Trường, Nhuệ Giang mặc váy trắng, xuất hiện tự tin trên sân khấu.

Ngô Mai Nhuệ Giang sinh năm 1993, hơn Xuân Trường hai tuổi, từng theo học tại Đại học RMIT. Nhuệ Giang có thời gian làm việc tại Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Trong suốt thời gian đầu quen nhau, Xuân Trường và Nhuệ Giang duy trì mối quan hệ kín tiếng, gần như không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai.

Sau Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Nhuệ Giang vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng vì những bài đăng được cho là thiếu tế nhị đối với quà tặng của người hâm mộ dành cho bạn trai. Đứng trước tâm điểm dư luận, tiền vệ Xuân Trường viết tâm thư bằng tiếng Anh để bảo vệ bạn gái.

Tháng 4/2021, Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang tổ chức lễ ăn hỏi và đón con gái đầu lòng sau đó một năm. Trên trang cá nhân, Xuân Trường thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường bên gia đình nhỏ.

Nhuệ Giang cũng đồng hành với chồng trong công việc, giữ vai trò giám đốc trung tâm phục hồi chấn thương do Lương Xuân Trường sáng lập.

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