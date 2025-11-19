Giỏ trái cây tặng cô giáo nhân ngày 20/11 khiến mạng cả xã hội thắc mắc: Đã tìm ra chủ nhân và lý do

Mới đây mạng xã hội lan truyền hình ảnh một giỏ hoa quả tặng cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gây chú ý. Không giống như những giỏ quả với các loại trái cây nhập khẩu, xịn sò thường thấy, giỏ trái cây gây ấn tượng mạnh bởi sử dụng những trái xoài với lớp vỏ rám.

Dù những trái xoài được gói cẩn thận trong một lẵng màu xanh khá đẹp mắt song lớp vỏ rám của trái xoài khiến mạng xã hội nổ ra nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó, một số người cho rằng cả năm có một ngày tri ân thầy cô, phụ huynh tặng những quả xoài rám như thế này thì hơi thiếu tinh tế. "Tặng thầy cô thì mình nên chú trọng hình thức một chút, vừa thể hiện tấm lòng, vừa tôn trọng thầy cô. Chỉ cần thay bằng những quả xoài có lớp vỏ tươi sáng, mịn màng là ổn", một cư dân mạng bày tỏ.

Có người thì đoán rằng có lẽ đây là những trái xoài của nhà trồng được và phụ huynh đem đến tiệm nhờ gói vào cho lịch sự.

Giỏ quà 20/11 gây ấn tượng với cư dân mạng.

Tuy nhiên, không ít người lại đánh giá cao giỏ quà này, bởi: "Xoài này là xoài tứ quý rám, giòn, chua rôn rốt chấm với muối tôm thì hơi bị cuốn, đảm bảo cô thích"; "Nếu mình là giáo viên thì mình rất thích món quà này, nhẹ nhàng, vui vẻ"; "Cốt là tấm lòng, nhớ đến thầy cô là thầy cô vui rồi, không nên quá nặng nề, áp lực, làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp vốn có";...

Được biết, người gói giỏ quả trên là chị H.Q.S.Ngân (ở Phú Thọ). Chia sẻ trên báo Dân Việt, chị Ngân cho biết mới đây có một phụ huynh đã đặt một giỏ quà bằng quả xoài để tặng cô giáo của con nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Theo chị Ngân, đây là phụ huynh duy nhất đặt giỏ quà như thế. Thông thường, mọi người thường đặt táo, nho, cherry,...

Chị Ngân tâm sự thêm, theo chia sẻ từ vị phụ huynh thì vì cô giáo thích ăn xoài nên phụ huynh đã mua xoài để tặng cô. Điều này khiến chị Ngân ấn tượng vì tấm lòng chân thành phía sau món quà giản dị.

Trong nhịp sống hiện đại, những món quà tặng thầy cô vào ngày 20/11 ngày càng đa dạng và phong phú. Nhưng ở giữa vô vàn lựa chọn cầu kỳ, nhiều người vẫn tin rằng những món quà giản dị mới là thứ chạm đến trái tim người thầy sâu sắc nhất. Bởi điều quan trọng không nằm ở giá trị vật chất, mà ở tình cảm chân thành được gửi gắm trong đó.