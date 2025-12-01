Không khí lạnh chuẩn bị tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24–48 giờ tới, trên đất liền, không khí lạnh được dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ vào gần sáng và sáng 03/12. Sau đó, khối khí lạnh tiếp tục mở rộng sang phần còn lại của Tây Bắc Bộ và một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh ở cấp 3, riêng vùng ven biển đạt cấp 4–5. Từ đêm 03/12, thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển sang rét, trong đó vùng núi cao có nơi rét đậm.

Về nhiệt độ, mức thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15–18°C. Các khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm xuống 13–15°C, còn vùng núi cao có thể xuống dưới 11°C. Tại Hà Nội, từ đêm 03/12 trời chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất dao động 15–18°C.

Trên biển, từ sáng 03/12, gió Đông Bắc trên Vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 khiến biển động mạnh, sóng cao 2,0–4,0m. Ở khu vực Bắc Biển Đông, gió đạt cấp 6–7, giật cấp 8–9 với sóng biển cao 3,0–5,0m. Từ chiều 03/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế và khu vực phía Bắc giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 3,0–5,0m.

Dự báo chi tiết cho ngày và đêm 03/12 cho thấy Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 16–19°C; vùng núi 14–16°C; vùng núi cao có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ trung bình ngày phổ biến 19–21°C, vùng núi 16–18°C, nơi cao có thể dưới 15°C.

Về cảnh báo thiên tai, do tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 15 và nhiễu động gió Đông trên cao, từ đêm 02 đến 05/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Các tác động tiềm ẩn bao gồm: trời rét gây ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng; mưa lớn dẫn đến ngập úng vùng trũng, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất; mưa lớn theo từng đợt có thể gây ngập tại khu đô thị và khu công nghiệp. Ngoài ra, gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 01/12/2025

Tại TP. Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18–20°C, cao nhất 24–26°C.

Tây Bắc Bộ có mây, ban ngày trời nắng, đêm không mưa; sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng sương muối và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 13–16°C, có nơi dưới 10°C; cao nhất 23–26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17–20°C, vùng núi 13–16°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; nhiệt độ cao nhất 23–26°C, có nơi trên 26°C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mây, ban ngày trời nắng; đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18–21°C, cao nhất 23–26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22–25°C, cao nhất 26–29°C, phía Nam 29–32°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, có nơi dưới 19°C; cao nhất 28–31°C.

Nam Bộ có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 22–25°C, cao nhất 30–33°C, có nơi trên 33°C.

Tại TP. Hồ Chí Minh, trời có mây, ban ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23–25°C, cao nhất 31–33°C.