Gil Lê lên tiếng giữa lúc Xoài Non bị bàn tán ngoại hình

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Xoài Non và Gil Lê luôn là cái tên thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, ngoại hình của người đẹp sinh năm 2002 liên tục trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, khi nhiều ý kiến cho rằng cô có sự thay đổi về vóc dáng so với trước đây. Dù vậy, không ít khán giả lại dành lời khen cho diện mạo hiện tại của Xoài Non, nhận xét cô trông rạng rỡ, tươi tắn và đầy sức sống hơn.

Giữa lúc Xoài Non bị chú ý về ngoại hình, Gil Lê đã có động thái được cho là lời động viên tinh tế. Trên trang cá nhân, Gil Lê đăng tải hình ảnh của Xoài Non kèm dòng chia sẻ:“When I look at you, every hardship of the journey feels redeemed" (Tạm dịch: Khi em nhìn anh, mọi vất vả trên hành trình này đều được xoa dịu)... Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhiều nghệ sĩ như Hạnh Sino, Hà Kino, Sam… để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Gil Lê đăng tải hình ảnh Xoài Non lộ diện rạng rỡ giữa lúc bị soi ngoại hình. Ảnh: Gil Lê

Tương tác đáng yêu giữa Gil Lê và Xoài Non khiến netizen đứng ngồi không yên. Ảnh: Chụp màn hình

Gắn liền với hình ảnh vóc dáng mảnh mai trong suốt thời gian dài, sự thay đổi ngoại hình gần đây của Xoài Non khiến một bộ phận khán giả không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, đa số ý kiến lại bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng diện mạo hiện tại giúp cô trông rạng rỡ, tươi tắn và đầy sức sống hơn. Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Xoài Non đang tận hưởng một cuộc sống thoải mái, viên mãn.

Xoài Non lộ diện giản dị, cùng Gil Lê tham gia một sự kiện. Ảnh: @chumchum)

Ngoại hình của người đẹp sinh năm 2002 được bàn tán suốt thời gian qua. Ảnh: Đi soi sao đi

Khoảng tháng 4/2023, Xoài Non từng chia sẻ trên livestream về chuyện sinh con: “Thực ra nếu mình mang thai tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó không đau, còn làm kích trứng thì mình sẽ phải đi cấy trứng, làm này làm kia rất nhiều, và có thể rất là đau luôn. Nhưng mà cái nào mà đảm bảo được con mình đẻ ra nó bình thường thì Xoài chọn là Xoài sẽ đi cấy trứng”.

Vào tháng 10/2023, trong chương trình Sao Đi Làm, Xoài Non từng chia sẻ rằng khi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cho biết cô gặp tình trạng cổ tử cung nhỏ, kinh nguyệt không đều dẫn đến quá trình rụng trứng không ổn định. Vì vậy, ngay cả khi cân nhắc phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), khả năng ảnh hưởng đến em bé vẫn có thể xảy ra, khiến cô cần phải điều trị và uống thuốc trong một thời gian theo chỉ định của bác sĩ.

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024. Cả hai nhiều lần sánh đôi tại các sự kiện và tương tác thân mật trong livestream. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non bắt đầu thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024, khi cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và có nhiều tương tác thân mật trong các buổi livestream. Sau đó, cặp đôi dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ chuyện tình cảm cũng như những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên nhau.

Cả hai lần đầu công khai mối quan hệ tại buổi họp báo ra mắt chương trình Chị đẹp đạp gió. Kể từ đó, Gil Lê và Xoài Non đều không còn né tránh khi nhắc đến đối phương. Xoài Non thường xuyên có mặt ở hậu trường các chương trình Gil Lê tham gia, đặc biệt là Chị đẹp đạp gió, cho thấy sự đồng hành và ủng hộ dành cho nhau.

