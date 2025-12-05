Giga Digital tiết lộ Top 5 Smarthome đáng mua nhất dịp cuối năm

Sự kết hợp hoàn hảo giữa công năng, thiết kế và khả năng tối ưu hóa trải nghiệm sống hiện đại. Các sản phẩm giải phóng sức lao động đang dẫn đầu đà phát triển trong toàn bộ danh mục kinh doanh của Giga Digital – GIGA.vn. Cụ thể, nhóm robot hút bụi lau nhà và máy hút bụi lau sàn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 150% mỗi năm. Các thiết bị khác cũng đạt sự gia tăng mạnh mẽ: Máy lọc không khí (45%), TV (185%) và Máy hút ẩm (120%). Sức mua sẽ bùng nổ vào dịp sale cuối năm, khi người tiêu dùng ưu tiên nâng cấp không gian sống đón năm mới và tìm kiếm quà tặng công nghệ giá trị.

Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T80 Omni

Điểm nhấn của Ecovacs Deebot T80 Omni là lực hút mạnh mẽ 18.000Pa, xử lý những loại bụi bẩn cứng đầu cùng công nghệ lau OZMO ROLLER độc quyền, với sức mạnh làm sạch gấp 16 lần so với hệ thống đĩa lau xoay, lau rung. Công nghệ ZeroTangle 3.0 nâng cấp với chổi cạnh ARClean và thiết kế Triple-V chống rối lông/tóc vượt trội. Khả năng thông minh được tối ưu hóa với AI Instant Re-Mop 2.0 (phát hiện và lau lại vết bẩn, đảm bảo bề mặt sạch sâu, kỹ lưỡng) và hệ thống AIVI 3D 3.0 Omni-Approach (nhận diện vật cản chính xác, di chuyển linh hoạt), giúp người dùng thảnh thơi tận hưởng không gian sống hoàn hảo mỗi ngày.

Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco FLOOR ONE S9 Artist Prime

Tineco S9 Artist Prime sở hữu thiết kế gập phẳng 180 độ, chinh phục mọi ngoác ngách khó tiếp cận. Công nghệ chống rối DualBlock thu gom lông/tóc hiệu quả, giữ con lăn vận hành trơn tru. Cảm biến thông minh iLoop, tự động điều chỉnh lực hút và lượng nước phù hợp với từng bề mặt. Không chỉ vậy, S9 Artist Prime đảm bảo làm sạch không gián đoạn với thời gian hoạt động lên đến 65 phút chỉ sau một lần sạc. Sau khi sử dụng, robot tự động giặt nóng và sấy khô yên tĩnh con lăn ở 85 độ C, khử khuẩn toàn diện và ngăn ngừa mùi khó chịu, giúp dọn nhà nhẹ nhàng, sàn sạch sáng bóng.

Tineco S9 Artist Prime có lực hút vượt trội 22.000Pa, làm sạch mọi bụi bẩn, cuốn sạch cả lông và tóc. (Ảnh: Giga Digital).

Máy hút ẩm Lumias LMD-35L

Lumias LMD-35L nổi bật với công suất mạnh mẽ 420W, loại bỏ tới 35L độ ẩm mỗi ngày, hiệu quả cho không gian rộng đến 70m² , loại bỏ nhanh chóng ẩm mốc, mang lại bầu không khí khô thoáng, trong lành, bảo vệ sức khỏe cả gia đình. Màn hình LED cảm ứng hiển thị trực qua, thao tác dễ dàng, tích hợp tay cầm chắc chắn và bánh xe ẩn, tối ưu hóa việc di chuyển trong nhà.

Lumias LMD-35L với thiết kế hiện đại và tinh tế, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (Ảnh: Giga Digital).

Xiaomi TV S Pro Mini LED series 2026

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của Xiaomi TV S Pro Mini LED series 2026 là tấm nền QD-Mini LED cao cấp, tái tạo độ tương phản sâu và màu sắc đạt chuẩn điện ảnh. Lớp phủ phản quang siêu thấp, chống chói hiệu quả, giữ trọn độ nét hình ảnh ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh. Về tốc độ, TV S Pro Mini LED mang đến chuyển động siêu mượt với tần số quét 288Hz (Game Boost), loại bỏ nhiễu và theo kịp mọi trận game, phim hành động tốc độ cao. Âm thanh được đầu tư mạnh mẽ với Dolby Atmos kết hợp Harman AudioEFX, kiến tạo nên không gian âm thanh chuẩn rạp sống động.

Xiaomi TV S Pro Mini LED series 2026 đa dạng kích thước, phù hợp với mọi không gian sống (Ảnh: Giga Digital).

Máy lọc không khí Lumias Bulma

Máy lọc không khí Lumias Bulma sử dụng bộ lọc đa lớp kết hợp công nghệ lọc tiên tiến, có khả năng loại bỏ đến 99.97% bụi mịn PM2.5, vi khuẩn, phấn hoa và các mùi khó chịu trong không khí, giữa lại cho bạn một bầu không khí trong lành, sạch khuẩn mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng nhu cầu sống khỏe trong môi trường hiện đại.

Yếu tố then chốt giúp Giga Digital giữ chân người dùng chính là dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp tại GIGAcare (Ảnh: Giga Digital).

Giga Digital là thương hiệu được Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long thành lập phát triển mảng phân phối, dịch vụ Ecommerce và đối tác chiến lược phát triển thương hiệu các thiết bị công nghệ, đồ gia dụng thông minh trên các nền tảng Digital và 7 showroom/cửa hàng bán lẻ toàn quốc. Ngay từ những ngày đầu, Giga Digital đã xác định uy tín thương hiệu phải được gây dựng từ niềm tin của khách hàng. Điều đó thể hiện rõ qua cam kết: tất cả sản phẩm tại GIGA đều 100% chính hãng, đến từ hơn 20 thương hiệu công nghệ và gia dụng thông minh uy tín.