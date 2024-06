Giết vợ dã man giữa đường vì cuồng ghen

Ngày 14-6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1975; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) án chung thân về tội giết người sau cơn cuồng ghen.

Hiện trường vụ án

Nguyễn Văn Dũng khai báo với công an lúc bị bắt

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 12-12-2023, trong lúc nghỉ trưa tại nơi làm việc, Dũng nảy sinh ý định giết vợ mình là bà Lê Thị C. (SN 1982) và sau đó sẽ tự sát. Lý do là vì vợ chồng Dũng có mâu thuẫn về tiền bạc từ trước, đồng thời do ghen tuông vô cớ nên Dũng nghĩ vợ mình có người đàn ông khác.

Để thực hiện, Dũng đi mua 1 con dao giấu trong người và 4 con dao nhỏ để trong xe rồi điều khiển xe đến nơi bà C. làm việc tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

Đến nơi, Dũng kêu bà C. điều khiến xe máy chở Dũng đến quán cà phê gần đó để nói chuyện. Chạy được một đoạn, Dũng dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến bà C. ngã xuống đường.

Nguyễn Văn Dũng tại tòa

Không dừng lại, Dũng tiếp tục đâm nhiều nhát vào người bà C. làm gãy lưỡi dao. Lúc này, người dân gần đó chạy đến bắt giữ Dũng giao công an địa phương; còn bà C. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú.

Biết trốn truy nã không thoát nên ra đầu thú Ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận Nguyễn Hoàng Sen (SN 1987; ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) ra đầu thú. Đây là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên về tội "Cố ý gây thương tích". Nguyễn Hoàng Sen ra đầu thú sau thời gian trốn truy nã Theo hồ sơ vụ án vào khoảng tháng 10-2021, Sen và một người bạn tên Nghĩa tổ chức nhậu tại nhà Sen. Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm Út Còm, Út Đời và một số người khác cầm hung khí đến nhà tìm Sen để chém. Trong lúc xô xát đánh nhau, Sen lấy dao đâm vào vùng bụng của Út Còm gây thương tích nặng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích". Quá trình điều tra, xác định Sen đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 5-8-2022, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Sen. Sau khi bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Sen đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Đến ngày 12-6, cảm thấy hành vi phạm tội của mình không thể trốn tránh mãi nên Sen đã đến cơ quan công an đầu thú.



