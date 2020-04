Giết người ở Nghệ An, đối tượng xăm trổ đầy mình bị bắt giữ tại Hà Nội sau 11 năm

Ngày 25-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với Công an Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Trung (SN 1983), trú Xóm 3, xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An, bị truy nã về tội Giết người theo quyết định truy nã số 12 ngày 27-7-2009.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 21-7-2009, Thạch Quang Thái ngồi uống bia tại quán của bà L.T.H. (xóm 9, Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cùng với Lương Viết Dũng, Hoàng Văn Trung, Trần Bình Trọng, Hoàng Văn Bằng, Lê Viết Cường và Lê Viết Quyết, cùng trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy ông Thạch Quang V. (SN 1975, trú xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) đang uống bia tại đây nên Thạch Quang Thái đã nói với nhóm bạn "về lấy kiếm lên làm thằng ni cái".



Khoảng vài phút sau, Thái, Dũng, Trung, Trọng, Bằng, Cường, Quyết đã đem dao đến quán chị Hương. Phát hiện sự việc, ông Thạch Q.H. (SN 1962, là chồng bà H.) nói: "Thằng Thái, đồ mất dạy", rồi đấm vào người Thái còn ông Thạch Quang V. đứng dậy cầm điện thoại gọi.

Lúc này, Hoàng Văn Bằng và Hoàng Văn Trung bất ngờ cầm dao chém liên tiếp vào người ông V. và ông Q.. Hậu quả, ông V. tử vong, ông H. bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Gây án xong, các đối tượng bị bắt và ra đầu thú cơ quan công an, còn lại Hoàng Văn Trung bỏ trốn khỏi địa phương.

Đầu tháng 4-2020, biết được thông tin Hoàng Văn Trung đang lẩn trốn tại địa bàn TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã cử một tổ công tác xác minh, truy bắt đối tượng.

Ngày 22-4 tổ công tác đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Trung và dẫn giải đối tượng về Nghệ An đảm bảo an toàn.