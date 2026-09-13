Gieo “trái đắng” cho huyền thoại Australia, cầu thủ xứ Nghệ báo tin vui tới U23 Việt Nam

Tiền vệ xứ Nghệ đã có màn trình diễn xuất sắc.

Vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu giữa SLNA và Hà Nội FC, Nguyễn Quang Vinh đã ghi tới 2 bàn thắng vào lưới đội bóng Thủ đô. Bàn đầu tiên là tình huống tăng tốc và dứt điểm chéo góc bằng chân trái. Bàn thắng còn lại là siêu phẩm đi bóng từ cánh trái cắt vào trung lộ rồi “nã đại bác” bằng chân phải.

2 pha lập công của Nguyễn Quang Vinh không chỉ giúp SLNA chiến thắng 4-1 ngay trên sân khách, buộc huyền thoại tuyển Australia Harry Kewell (HLV Hà Nội FC) phải cay đắng nói “thật khó chấp nhận” mà còn mang tới tin vui cho U23 Việt Nam. Trước thềm ra quân tại Asiad 2026, HLV Đinh Hồng Vinh thêm phần tự tin vào lực lượng có trong tay.

So với đội hình từng giành HCĐ U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam thiếu đi những cái tên quen thuộc ở tuyến giữa như Thái Sơn, Công Phương. Nhưng đó cũng là cơ hội để các nhân tố mới mẻ như Nguyễn Quang Vinh bứt phá.

Nguyễn Quang Vinh (áo vàng) đã sẵn sàng bứt phá trong màu áo U23 Việt Nam

Mới 21 tuổi, nhưng Quang Vinh đang có mùa giải thứ tư chơi tại V.League. Anh ra mắt hạng đấu cao nhất cấp CLB Việt Nam từ năm 2023 và tới nay đã tích lũy được 69 trận đấu cùng 6 bàn thắng. Không có nhiều cầu thủ cùng độ tuổi sở hữu kinh nghiệm dày dặn tại V.League như tiền vệ xứ Nghệ.

Tuy nhiên, ở các cấp độ đội tuyển U19 và U22, Quang Vinh chưa thực sự nổi bật. Trận đá chính đầu tiên trong màu áo U23 Việt Nam chỉ đến với tiền vệ 21 tuổi tại giải giao hữu hồi tháng 3/2026, thời điểm nhóm cầu thủ U21 được trao cơ hội.

Hướng tới Asiad 2026, Quang Vinh được đánh giá là lựa chọn hữu dụng cho vị trí trong cặp tiền vệ trung tâm. Hệ thống 3-4-3 mà HLV Kim Sang-sik và HLV Đinh Hồng Vinh xây dựng rất cần các tiền vệ đa năng, linh hoạt và sức chiến đấu cao.

Xuân Bắc và Nguyễn Thái Quốc Cường là những cái tên từng chinh chiến nhiều giải đấu quốc tế. Song với mật độ thi đấu dày cùng các đối thủ giàu thể lực, U23 Việt Nam rõ ràng cần thêm nhiều phương án.

Một màn trình diễn ấn tượng tại Asiad có thể giúp Quang Vinh cùng U23 Việt Nam tiến xa. Đồng thời anh sẽ có mặt trong những kế hoạch xa hơn như SEA Games 2027 hay vòng loại U23 châu Á 2028.