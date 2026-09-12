Tuyển Thái Lan tổn thất hàng loạt trước ngày đấu Việt Nam: Ngôi sao triệu đô chắc chắn vắng mặt

Tuyển Thái Lan tổn thất lực lượng.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, 3 cầu thủ nằm trong kế hoạch của HLV Anthony Hudson hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026 đã gặp chấn thương. Suphanat Mueanta và Thanawat Suengchitthawon đều cần thời gian tương đối dài để bình phục và chắc chắn vắng mặt trong loạt trận FIFA Days tháng 9-10/2026. Còn khả năng góp mặt của Suphanan Bureerat vẫn còn để ngỏ.

Trong số này, Suphanat Mueanta là trường hợp gây nhiều tiếc nuối nhất. Chân sút được định giá 1 triệu euro đang thi đấu tốt trong màu áo CLB RB Omiya (J2 League - Nhật Bản). Nhưng giờ đây, HLV Hudson sẽ phải gạch tên cậu học trò khỏi kế hoạch tập trung ĐTQG.

Suphanat Mueanta

Suphanat Mueanta ra mắt ĐTQG Thái Lan khi mới 16 tuổi và đã ghi tới 15 bàn chỉ sau 36 trận đấu cho Voi chiến. Nhưng vì nhiều lý do, anh đã vắng mặt ở ĐTQG trong gần 2 năm qua. Giới chuyên môn Thái Lan hi vọng Suphanat Mueanta có thể trở lại trong đợt FIFA Days tháng 11 tới và sẵn sàng cho Asian Cup 2027.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ chạm trán nhau ở bảng B hạng đấu Premier. Bảng đấu này còn 2 đội tuyển khác là Pakistan và Philippines. Với quy định chỉ đội nhất bảng giành quyền vào chung kết, cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng sẽ rất quyết liệt.