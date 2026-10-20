HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao 15 mét

Cảnh Kỳ
|

Chiều 20/10, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long cho biết, đơn vị chuyên môn của sở đã đến kiểm tra về hiện tượng một giếng khoan bất ngờ phun nước mạnh xảy ra tại xã Hòa Bình.

Trước đó, báo cáo nhanh ngày 19/10 của UBND xã Hòa Bình cho biết: Khoảng 9h45 cùng ngày, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ giếng khoan của hộ bà D.T.H (73 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra sự việc, nước từ giếng khoan phun mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao, ước tính khoảng 15 mét. Tuy nhiên, chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

- Ảnh 1.

Sự việc được quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

UBND xã Hòa Bình đề nghị Sở NN&MT Vĩnh Long quan tâm, khẩn trương cử cán bộ chuyên môn phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, môi trường, công trình và đời sống của người dân.

Đồng thời, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm kiểm soát, khắc phục hiện tượng nước phun mạnh bất thường, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất các tác động có thể xảy ra.

Trong thời gian chờ cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn xử lý, UBND xã Hòa Bình sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc, phối hợp với các đơn vị có liên quan và khuyến cáo người dân không tự ý tác động vào miệng giếng nhằm tránh nguy cơ mất an toàn.

- Ảnh 2.

Cột nước phun cao khoảng 15 mét. Ảnh cắt từ clip

Thông tin với PV Tiền Phong chiều 20/10, đại diện Chi cục Tài nguyên và Khoáng sản, Sở NN&MT Vĩnh Long cho biết, đã đến kiểm tra hiện trường. Theo vị này, hiện tượng trên chỉ xảy ra khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi ngưng, ghi nhận thực tế và hộ dân cho biết, giếng khoan này mới khoan khoảng cuối năm 2025 đến nay.

Về nguyên nhân của hiện tượng, theo đại diện Chi cục Tài nguyên và Khoáng sản Vĩnh Long, vẫn chưa thể kết luận vì cần có thêm nhận định, phân tích từ cơ quan chuyên ngành. Hiện đơn vị đang phối hợp cùng địa phương và các cơ quan chuyên môn làm rõ.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn, khi phát hiện có hiện tượng bất thường báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

56 tuổi vừa đi thêm bước nữa, người phụ nữ hoang mang khi đọc cuốn sổ ghi chép của chồng trong tủ
Tags

Vĩnh Long

giếng khoan

Hòa Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại