Giây phút xúc động đưa tiễn Đại úy Trần Trung Hiếu về nơi an nghỉ cuối cùng

Tại lễ truy điệu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, bạn bè, thân tộc và bà con nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ niềm tiếc thương về hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của Đại úy Trần Trung Hiếu, cũng như quá trình phấn đấu những năm công tác trong lực lượng công an.

Ngay sau lễ truy điệu, đoàn xe tang đã đưa linh cữu Đại úy Trần Trung Hiếu rời nhà riêng của cha mẹ đẻ ở tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) để đến an táng tại Nghĩa trang A Bạch, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng đội, đồng chí thắp nén hương thơm tiễn biệt lần cuối

Đại úy Trần Trung Hiếu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Từ nhỏ, cậu bé Hiếu đã ước mơ được khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân để giữ gìn bình yên cuộc sống. Hiếu đã cố gắng học tập và thi vào Trường Trung cấp An ninh. Sau khi tốt nghiệp, đồng chí Hiếu được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nghi Xuân. Quá trình công tác ở đây, đồng chí Hiếu đã cùng với đồng đội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần gìn giữ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Hàng trăm người dân cùng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt để đưa tiễn Đại úy Trần Trung Hiếu

Đến năm 2017, đồng chí Hiếu thi đậu vào chuyên ngành điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát Nhân dân theo hệ vừa học vừa làm. Tháng 7-2018, thực hiện chủ trương lớn về điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, đồng chí Hiếu xung phong về cơ sở, được điều động về công tác tại Công an xã Xuân Hồng.

Đồng chí Hiếu là một trong ba cán bộ chính quy đầu tiên của Công an xã Xuân Hồng. Xã Xuân Hồng cũng là địa phương đầu tiên của huyện Nghi Xuân bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Hàng trăm người dân cùng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh đưa tiễn Đại úy Trần Trung Hiếu về nơi yên nghỉ cuối cùng

Trong suốt 5 năm qua, cùng với các đồng chí trong Công an xã Xuân Hồng, đồng chí Hiếu đã vượt qua những khó khăn thường nhật, bám địa bàn, gắn bó với nhân dân, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, được nhân dân quý mến, đồng đội tin tưởng.

Hoàn cảnh của đồng chí Hiếu rất khó khăn, chưa có nhà riêng. Lâu nay, đồng chí Hiếu cùng vợ và 2 con nhỏ sinh sống tại nhà cha mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Con đầu 3 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm do sinh thiếu tháng; con út mới 10 tháng tuổi.

>> Một số hình ảnh xúc động lễ tiễn đưa Đại úy Trần Trung Hiếu về nơi yên nghỉ cuối cùng: