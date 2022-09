Giấy chứng tử cho thấy Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vì tuổi già

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8/9/2022. (Ảnh: Getty)

Tài liệu do National Records of Scotland công bố hôm 29/9 cho thấy, Nữ hoàng Elizabeth II qua đời lúc 15h10 ngày 8/9/2022 (giờ Vương quốc Anh, tức 10h10 cùng ngày theo giờ ET) tại lâu đài Balmoral ở Ballater, Scotland.



Nguyên nhân Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời được ghi chép là do tuổi già. Văn bản được ký bởi con gái của Nữ hoàng, Công chúa Anne. Theo đó, Nữ hoàng trị vì lâu nhất của nước Anh đã qua đời một cách yên bình ở tuổi 96.

Vương quốc Anh đã tổ chức lễ quốc tang cho nữ hoàng. Vua Charles III, người lên ngôi sau khi mẹ ông qua đời, được chính thức tuyên bố là vua mới của Vương quốc Anh vào ngày 10/9.

Giấy chứng tử của Nữ hoàng Elizabeth II. (Ảnh: National Records of Scotland)

Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã ghi nhận tác động toàn cầu mà Nữ hoàng đã tạo ra trong suốt 70 năm trị vì của bà. Và thế giới đã vĩnh biệt Nữ hoàng vào ngày 19/9 trong lễ tang cấp nhà nước ngập tràn sắc đỏ.



Các thành viên gia đình Hoàng gia Anh, các quan chức, Tổng thống và Thủ tướng các nước đã tập trung tại Tu viện Westminster trong lễ quốc tang, trong khi hàng chục nghìn người đổ ra các đường phố xung quanh và dọc theo tuyến đường dài 25 dặm từ trung tâm London đến lâu đài Windsor, hy vọng được nhìn thấy quan tài phủ quốc kỳ của Nữ hoàng khi quan tài được chuyển bằng xe tang đến nơi an nghỉ cuối cùng của bà.

Nữ hoàng được an táng cùng với người chồng 73 tuổi của mình - Công tước xứ Edinburgh, trong Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI. Nơi đây cũng là nơi lưu giữ hài cốt của cha mẹ Nữ hoàng và chị gái của bà là Công chúa Margaret.