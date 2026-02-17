Giật mình tin nhắn "Khóa tài khoản" ngày Tết: Cú lừa tiền tỷ chỉ sau một cú chạm

Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết, khi nhu cầu giao dịch, chuyển khoản và sắm sửa tăng đột biến, điện thoại của nhiều người bất ngờ nhận được tin nhắn từ đầu số (Brandname) của ngân hàng với nội dung đầy tính đe dọa: "Tài khoản của Quý khách sẽ bị khóa sau 24h do chưa cập nhật định danh/sinh trắc học. Vui lòng đăng nhập tại [link lạ] để xác thực ngay".

Ảnh minh họa

Điều khiến kịch bản lừa đảo này trở nên cực kỳ nguy hiểm là các tin nhắn giả mạo này xuất hiện ngay trong luồng tin nhắn thật của ngân hàng trên điện thoại nạn nhân. Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), đây là thủ đoạn sử dụng trạm phát sóng di động giả (Fake BTS). Các đối tượng xấu sử dụng thiết bị phát sóng trái phép để chèn sóng, gửi tin nhắn SMS Brandname giả mạo đè lên tin nhắn thật, khiến ngay cả những người dùng cảnh giác nhất cũng dễ dàng mắc bẫy vì tin tưởng vào uy tín của ngân hàng.

Mới đây nhất, cơ quan công an đã ghi nhận nhiều trường hợp nạn nhân tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng chỉ vì vội vàng bấm vào đường link trong tin nhắn để "mở khóa tài khoản" hoặc "cập nhật sinh trắc học" nhằm kịp chuyển tiền lì xì. Các đường link này (thường có đuôi lạ như .top, .vip, .xyz...) dẫn đến một trang web có giao diện giống hệt website ngân hàng, dụ người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và quan trọng nhất là mã OTP. Ngay khi người dùng cung cấp mã OTP, toàn bộ số tiền trong tài khoản sẽ bị chuyển sang ví điện tử hoặc tài khoản rác của kẻ gian.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công an các tỉnh/ thành phố và các ngân hàng trước đó đồng loạt đưa ra khuyến cáo:

- Không có bất kỳ ngân hàng nào yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã PIN hay mã OTP qua đường link gửi kèm tin nhắn SMS.

- Việc yêu cầu cập nhật thông tin (nếu có) luôn được thực hiện trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc qua ứng dụng chính thức của ngân hàng, tuyệt đối không qua đường dẫn lạ.

Để bảo vệ túi tiền của mình, người dân cần ghi nhớ quy tắc "3 KHÔNG": Không click vào link lạ; Không cung cấp OTP cho bất kỳ ai; Không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi/tin nhắn xưng danh nhân viên ngân hàng mà chưa kiểm chứng.

Nếu lỡ nhận được tin nhắn đe dọa khóa tài khoản, hãy bình tĩnh. Hành động đúng đắn nhất lúc này là bỏ qua tin nhắn đó và gọi ngay lên tổng đài chính thức của ngân hàng (số hotline in sau mặt thẻ ATM) để xác minh. Tuyệt đối không để nỗi sợ hãi nhất thời biến cái Tết vui vẻ thành "mất Tết".