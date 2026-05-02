Giật mình học sinh lớp 8 dùng AI tạo ảnh nhạy cảm của bạn nữ rồi phát tán lên mạng xã hội

Ngày 2-5, Công an xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) đã làm rõ những hình ảnh nhạy cảm do em Đ.D. (học sinh lớp 8) đăng tải là hình ảnh giả mạo, được chỉnh sửa, tạo dựng bằng phần mềm AI thông qua việc cắt ghép từ các hình ảnh có sẵn trên mạng.

Cơ quan Công an phối hợp với thân nhân và nhà trường làm việc với các trường hợp liên quan

Theo công an, em Đ.D (học sinh lớp 8) sử dụng điện thoại cá nhân đã dùng phần mềm AI để tạo ra 2 hình ảnh nhạy cảm từ hình ảnh của bạn nữ T.L.Đ cùng lớp. Sau đó, D. gửi cho bạn bè và gây hiểu nhầm đó là hình ảnh của bạn nữ này.

Nguyên nhân sự việc do có mâu thuẫn cá nhân trước đó. Sau khi nhận ảnh, em T.K.C là bạn cùng lớp đã tiếp tục gửi những hình ảnh này qua facebook messenger lan truyền thông tin sai sự thật đến một số học sinh khác, khiến sự việc nhanh chóng lan rộng.

Vào cuộc, Công an xã Tân Hưng đã nhanh chóng mời các em học sinh có liên quan đến phối hợp với nhà trường và gia đình để làm việc, ngăn chặn việc phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật.

Công an xã cũng đã phối hợp với nhà trường và gia đình tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các em có liên quan, nâng cao nhận thức về việc sử dụng công nghệ và mạng xã hội.

Các em tham gia vụ việc đã nhận thức được sai phạm và gửi lời xin lỗi đến em T.L.Đ; thu hồi, xóa toàn bộ tin nhắn, hình ảnh vi phạm và cam kết không tái phạm. Gia đình em T.L.Đ đã chấp nhận lời xin lỗi và đề nghị nhà trường, gia đình tiếp tục giáo dục, nhắc nhở các em.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo: Gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội của con em. Đồng thời, kịp thời định hướng, giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn, lành mạnh, giúp các em nhận thức rõ việc tạo dựng, chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật, đặc biệt là hình ảnh nhạy cảm có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm người khác và là hành vi vi phạm pháp luật. Tuyệt đối không sử dụng các phần mềm AI, công nghệ số vào mục đích xấu; không phát tán, chia sẻ các nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện nội dung xấu, độc hại, cần báo ngay cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.



