Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 21/11/2007, trú xã Sơn Đông, Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đồng thời, Cơ quan công an cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1979, bố đẻ của Hiếu) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Minh Hiếu tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, tối 9/7, Nguyễn Minh Hiếu mượn chiếc máy hiệu Honda Wave (chưa gắn biển số) của ông Mạnh mới mua để đi chơi và được ông Mạnh đồng ý. Sau đó, Hiếu rủ thêm 2 người bạn là Đ.T.C. và N.Q.H. (cùng SN 2007) đi chơi tại khu vực bờ hồ thuộc xã Lập Thạch.

Trong lúc đi, C. lái xe máy chở H., còn Hiếu cầm lái chiếc xe mượn của bố đi một mình. Trên đường về, Hiếu chở H. đi xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, va chạm với ông T.V.T. (trú tại địa phương) đang đi xe đạp cùng chiều. Cú va chạm khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, Hiếu và Huy ngã xuống đường thì bị xe máy do anh N.D.H.A. đi ngược chiều đâm trúng, khiến H. cũng tử vong, còn Hiếu và anh H.A. bị thương nhẹ.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, bố của Hiếu.

Kết quả điều tra xác định, Hiếu chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Đồng thời, Cơ quan công an cũng làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Mạnh, người đã giao xe cho Hiếu cầm lái dù biết con trai chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Hành vi này đã gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến chết người nên ông Mạnh bị khởi tố hình sự.



