Giáo viên thanh nhạc được Bộ Tư lệnh khen thưởng: Đắt show cả năm, đổi đời nhờ 10 tỷ view

Nguyễn Duyên Quỳnh - ca sĩ kiêm giáo viên thanh nhạc sinh năm 1990, đang trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong dòng nhạc trữ tình yêu nước. Xuất thân từ Buôn Ma Thuột và được đào tạo bài bản tại Nhạc viện TP.HCM, Nguyễn Duyên Quỳnh có giọng ca vững kỹ thuật, trình độ chuyên môn cao. Hơn 10 năm miệt mài đi hát, đoạt Quán quân Người Kể Chuyện Tình 2019, Á quân Ban Nhạc Quyền Năng cùng loạt chiến thắng ở Đấu Trường Âm Nhạc, Sàn Chiến Giọng Hát…, Duyên Quỳnh nắm bắt mọi cơ hội để trở nên nổi tiếng.

Nguyễn Duyên Quỳnh có giọng ca vững kỹ thuật, trình độ chuyên môn cao

Sự thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình là bước ngoặt đưa sự nghiệp Nguyễn Duyên Quỳnh sang trang. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, do Duyên Quỳnh thể hiện lần đầu vào cuối năm 2023. Trong 2 đợt đại lễ A50 và A80, bài hát tạo hiệu ứng lan tỏa khổng lồ, trở thành giai điệu quốc dân. Tính trên toàn bộ nền tảng, loạt video cắt ghép, đồng diễn và các nội dung yêu nước sử dụng Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, ca khúc gần đạt đến cột mốc 10 tỷ lượt xem và tiếp tục tăng không ngừng.

Sự thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình là bước ngoặt đưa sự nghiệp Nguyễn Duyên Quỳnh sang trang

Nhờ ca khúc này, Nguyễn Duyên Quỳnh trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều chương trình nghệ thuật lớn, các lễ kỷ niệm trọng điểm, những sự kiện giao lưu quy mô cấp Nhà nước. Mới đây, Nguyễn Duyên Quỳnh nhận 2 bằng khen của Bộ Tư lệnh, nhờ thành tích xuất sắc phục vụ các khối diễu binh - diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và bằng khen vì đóng góp nghệ thuật cho cán bộ - chiến sĩ Vùng 1 Hải quân. Nguyễn Duyên Quỳnh được Ban Tuyên giáo ghi nhận tư cách nghệ sĩ có đóng góp tích cực trong hoạt động văn hóa của TP.HCM.

Mới đây, Nguyễn Duyên Quỳnh nhận 2 bằng khen của Bộ Tư lệnh

Sự thay đổi rõ ràng nhất chính là độ đắt show của Nguyễn Duyên Quỳnh. Năm qua, nữ ca sĩ chạy show tất bật từ Nam ra Bắc. Lịch trình tháng 12 mới nhất cho thấy gần như ngày nào Nguyễn Duyên Quỳnh cũng kín đặc hoạt động: tham gia sóng trực tiếp các chương trình truyền hình, show diễn cộng đồng, thiện nguyện, giao lưu Lữ đoàn 171 ở Vũng Tàu, sự kiện nhãn hàng, lễ trao giải Vạn Xuân đến chương trình Mùa Thu Mãi Mãi và lễ countdown năm ngoái Phan Thiết.

Song song với đi biểu diễn, Duyên Quỳnh vẫn duy trì sự nghiệp giảng dạy thanh nhạc

Song song với đi biểu diễn, Duyên Quỳnh vẫn duy trì sự nghiệp giảng dạy thanh nhạc. Nhiều ca sĩ trẻ tìm đến cô để học nền tảng thanh nhạc. Nguyễn Duyên Quỳnh cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện dự án “300 bài hát thiếu nhi” để tạo nên nguồn bài dồi dào cho trẻ em.

Từ một cô gái trẻ mang ước mơ theo đuổi nghệ thuật đến Nhạc viện, rồi trở thành ca sĩ được Bộ Tư lệnh khen thưởng, kín lịch diễn quanh năm, hành trình của Nguyễn Duyên Quỳnh truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ chọn con đường như cô. Bước ngoặt từ hit 10 tỷ view không chỉ đưa cô đến vị trí được công chúng yêu mến mà còn khẳng định sự cống hiến bền bỉ của một nghệ sĩ chọn đi đường dài, làm nghề bằng kỷ luật, đam mê.