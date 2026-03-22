"Giáo viên không ưa nhất là những phụ huynh 'làm màu' như thế này"

Tại các trường học, việc tổ chức những hoạt động ngoại khóa hay hội thao định kỳ đã trở thành một phần không thể thiếu để gắn kết nhà trường và gia đình. Đây thường là dịp để các bậc phụ huynh tạm gác lại công việc, cùng con tham gia những trò chơi vận động vui nhộn.

Tuy nhiên, cũng chính từ những sự kiện này, không ít tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra, mà tiêu điểm lại chính là phong cách ăn mặc của người lớn. Khi ranh giới giữa việc thể hiện cá tính cá nhân và sự phù hợp với hoàn cảnh trở nên mong manh, những cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội là điều khó tránh khỏi.

Mới đây, nhiều netizen Trung Quốc đã tranh luận kịch liệt liên quan đến câu chuyện một người mẹ trẻ có ngoại hình xinh đẹp, thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại hội thao của trường mầm non. Theo đó, xuất hiện tại sự kiện, thay vì chọn trang phục năng động, người mẹ lại diện một chiếc váy dài bó sát tôn dáng, kết hợp cùng đôi dép lông điệu đà.

Người mẹ sở hữu ngoại hình rất xinh đẹp, tuy nhiên trang phục của cô lại vấp phải tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)

Trong các nội dung phối hợp như kéo co hay bế con chạy tiếp sức, bộ trang phục này khiến cô trông vô cùng yếu đuối và lóng ngóng. Những hình ảnh này sau khi đăng tải đã vấp phải luồng ý kiến chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc biết rõ tham gia hội thao của con cần vận động mạnh mà vẫn mặc váy dài và đi dép lê là hành động cố tình "diễn" để thu hút sự chú ý hơn là vì con cái.

Thậm chí, một tài khoản tự nhận là giáo viên có kinh nghiệm 8 năm đã thẳng thừng chia sẻ rằng những phụ huynh thích "làm màu" như vậy thường là đối tượng khiến các thầy cô cảm thấy phiền lòng nhất. Theo người này, nếu trong một hoạt động tập thể mà có phụ huynh ăn mặc quá lạc quẻ, gây ảnh hưởng đến tiến độ chương trình thì sau đó họ thường trở thành chủ đề bàn tán không mấy tích cực trong văn phòng giáo viên. Điều này không xuất phát từ sự ghen tị với cái đẹp, mà là sự không hài lòng trước thái độ thiếu chuẩn bị và thiếu tôn trọng tính chất của sự kiện.

Việc lựa chọn trang phục không phù hợp khi tham gia sự kiện ở trường cùng trẻ có thể gây ra nhiều bất tiện (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, vẫn có không ít người lên tiếng bảo vệ người mẹ trong câu chuyện. Họ lập luận rằng mỗi người đều có quyền tự do ăn mặc và việc một người mẹ xuất hiện với diện mạo chỉn chu, xinh đẹp thực tế lại khiến con trẻ cảm thấy tự hào trước bạn bè.

Trẻ con vốn có cái nhìn về cái đẹp rất thuần khiết, chúng sẽ thích thú khi thấy mẹ mình rạng rỡ và có thể vì thế mà trở nên tự tin, cởi mở hơn trong giao tiếp với bạn học. Việc quy chụp người khác có ý đồ xấu chỉ qua một bộ trang phục đôi khi là sự khắt khe quá mức, bởi có thể đó chỉ là phong cách hằng ngày của họ và họ chưa có đủ kinh nghiệm để lựa chọn đồ phù hợp cho các dịp đặc biệt.

Sau cùng, chúng ta cần nhìn nhận lại rằng mục đích cốt lõi của những buổi hội thao hay ngày hội gia đình chính là sự đồng hành và kết nối cảm xúc giữa cha mẹ và con cái. Nếu quá khắt khe vào việc trang phục phải đúng chuẩn hay động tác phải hoàn hảo, chúng ta vô tình biến một sân chơi giáo dục thành một buổi trình diễn hình thức. Điều này dễ truyền đạt sai lệch cho trẻ nhỏ rằng vẻ bề ngoài quan trọng hơn những trải nghiệm thực tế.

Đây cũng là bài học nhắc nhở cho cả giáo viên lẫn phụ huynh, rằng trong bất kỳ môi trường giáo dục nào, hãy ưu tiên giá trị tinh thần và cảm nhận thực sự của trẻ nhỏ. Đừng để những phán xét công kích của người lớn làm mất đi hơi ấm và ý nghĩa nhân văn vốn có của những hoạt động gắn kết gia đình.

Theo Sohu