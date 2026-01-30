Ý tưởng nghe như một giấc mơ của thời đại trí tuệ nhân tạo: giao toàn bộ tiền cho chatbot AI, để nó tự giao dịch tiền mã hóa và biến một khoản vốn khiêm tốn thành tài sản triệu USD. Kevin Xu, CEO của công ty Alpha AI, đã quyết định biến giấc mơ đó thành một thí nghiệm thực tế. Anh nạp 35.000 USD vào một tài khoản giao dịch và trao toàn quyền cho một AI trading bot, với mục tiêu rõ ràng: chạm mốc 1 triệu USD.

Để chắc chắn, Xu quyết định sử dụng AI Agent đang nổi như cồn hiện nay là Moltbot (tên cũ là Clawdbot). Hơn thế nữa, AI này cũng được huấn luyện kỹ lưỡng với 25 chiến lược giao dịch khác nhau, 3.000 báo cáo tài chính, dữ liệu thị trường và mô hình phân tích.

Trên lý thuyết, đây là một cỗ máy đầu tư lý tưởng: không cảm xúc, xử lý dữ liệu nhanh, phản ứng tức thì trước biến động giá. Với nhiều người, kết quả tích cực dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dòng tweet của Xu cho biết chatbot AI này đã làm anh mất sạch số tiền 35.000 USD ban đầu

Thực tế diễn ra theo cách hoàn toàn khác. Chỉ sau một thời gian ngắn, tài khoản bắt đầu lao dốc. Chatbot liên tục vào lệnh, giao dịch với tần suất dày đặc và mức độ rủi ro ngày càng cao.

Khi thị trường biến động mạnh, AI không hề “chùn tay”. Ngược lại, nó tiếp tục giao dịch theo đúng logic đã được lập trình, bất chấp các tín hiệu cho thấy rủi ro đang vượt tầm kiểm soát. Kết cục, toàn bộ 35.000 USD bị thổi bay. Mục tiêu 1 triệu USD tan biến, để lại một con số 0 tròn trĩnh trong tài khoản.

Kevin Xu sau đó chia sẻ trải nghiệm này với một thái độ nửa chua chát, nửa mỉa mai. Theo anh, AI đã giao dịch “rất đẹp” về mặt kỹ thuật, nhưng hoàn toàn thất bại về kết quả. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng crypto, bởi nó không phải là trường hợp cá biệt.

Một người khác cũng mất hơn 200.000 USD sau khi tin tưởng giao nó cho một AI "Vibe-code"

Bài viết chỉ ra rằng nhiều nhà đầu tư khác cũng từng đặt niềm tin tương tự vào AI trading bot và nhận kết cục không mấy khác biệt. Có tài khoản 250.000 USD bị xóa sổ chỉ trong vài giờ sau hàng nghìn lệnh giao dịch. Thậm chí, một số “cá voi” tiền mã hóa còn chịu thiệt hại lên tới hàng chục triệu USD khi chạy theo các AI agent được quảng bá là thông minh vượt trội.

Vấn đề cốt lõi nằm ở bản chất của AI trong đầu tư tài chính. Dù có thể phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ và thực thi chiến lược với tốc độ mà con người không theo kịp, AI lại thiếu những yếu tố mang tính con người như trực giác, nỗi sợ, hay khả năng nhận ra khi nào nên dừng lại.

Thị trường tiền mã hóa vốn nổi tiếng bởi sự phi lý, biến động mạnh và tâm lý đám đông khó đoán. Trong môi trường như vậy, một cỗ máy giao dịch thuần túy theo thuật toán có thể nhanh chóng biến lợi thế tốc độ thành bất lợi chí mạng.

"Cá mập" này may mắn hơn khi không bị mất hết tiền, nhưng thua lỗ đến 20,4 triệu USD trong tổng số 23 triệu USD bỏ ra ban đầu (lỗ 88,8%)

Điều này cũng nhấn mạnh một nghịch lý trên thị trường: tỷ lệ thắng cao không đồng nghĩa với lợi nhuận bền vững. Nhiều AI trading bot có thể thắng trong phần lớn giao dịch nhỏ, nhưng chỉ cần một vài lệnh thua với rủi ro lớn, toàn bộ thành quả trước đó sẽ bị xóa sạch. Khi AI không được thiết kế để ưu tiên quản trị rủi ro, nó có thể khuếch đại sai lầm nhanh hơn bất kỳ nhà đầu tư con người nào.

Đáng chú ý, câu chuyện thất bại này lại được kể bởi chính người đứng đầu một công ty AI giao dịch. Kevin Xu khẳng định rằng sản phẩm của anh trong tương lai sẽ tránh được những sai lầm tương tự. Chi tiết này khiến nhiều người đặt câu hỏi: đây là một lời cảnh báo chân thành về giới hạn của AI, hay cũng là một cách để thu hút sự chú ý và quảng bá cho thế hệ công cụ mới?

Dù động cơ phía sau là gì, thí nghiệm biến 35.000 USD thành 1 triệu USD đã để lại một bài học rõ ràng. AI có thể là công cụ hỗ trợ đắc lực trong phân tích và tự động hóa, nhưng khi được trao toàn quyền ra quyết định tài chính, nó chưa đủ khả năng thay thế con người.

Trong thế giới đầu tư tài chính đầy biến động như crypto, việc tin rằng một chatbot “khổ luyện” với hàng chục chiến lược và hàng nghìn báo cáo có thể đảm bảo thành công tuyệt đối là một ảo tưởng nguy hiểm.