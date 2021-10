Giáo sư sử học suy đoán chuyện Dương Quý phi có gian dâm với An Lộc Sơn?

TPO - Giáo sư sử học Trương Quốc Cương từng nhắc tới, chuyện Dương Quý phi và An Lộc Sơn có gian tình có rất nhiều dị bản, tuy nhiên đều là những tai tiếng.

Dương Quý phi nhận An Lộc Sơn là con trai nuôi, thậm chí từng giúp An Lộc Sơn làm lễ tắm ba ngày. Dã sử ghi chép hai người thông dâm với nhau, còn kể lại tích An Lộc Sơn làm trầy xước ngực của Dương Quý phi, để che giấu việc này mà Dương Quý phi đã phát minh ra chiếc yếm, thế nhưng bọn họ thực sự có gian tình sao?

Dương Ngọc Hoàn 17 tuổi trời sinh diễm lệ, tinh thông âm luật, ca múa, vì vậy được Võ Huệ phi chọn trúng làm Vương phi của Thọ Vương, nàng cũng chính là con dâu của Đường Huyền Tông.

Nào ngờ Đường Huyền Tông nhìn thấy mỹ nhân đẹp như tranh vẽ liền đùng đủ mọi thủ đoạn để nạp nàng vào cung. Tuy nhiên, vẫn sợ hãi thế tục dị nghị, Đường Huyên Tông trước hết khoác lên thân phận đạo sĩ cho Dương Ngọc Hoàn.

Đến năm Thiên Bảo thứ 4, Dương Ngọc Hoàn được Đường Huyền Tông sủng hạnh, phong làm Quý phi, hai người mới công khai ân ái.

Đối với mỹ nhân này, Đường Huyền Tông chiều chuộng đến tận trời, họ hàng thân thích của nàng đều được thăng quan tiến chức. Dương Quý phi thể hàn, hay sợ lạnh, Đường Huyền Tông vội vã trùng tu cung Thanh Hoa, tạo suối nước nóng cho Dương Quý phi làm ấm người.

Khi Dương Quý phi muốn ăn quả vải, Đường Huyền Tông không tiếc bất cứ giá nào, dù mất rất nhiều nhân lực vật lực vẫn phải lấy được quả vải cho mỹ nhân ăn.

Ngược lại, Đường Huyền Thông cực kỳ thích xem ca múa, Dương Quý phi biết điểm này luôn luyện tập chăm chỉ, biểu diễn cho hoàng đế xem. Đường Huyền Tông ở bên đệm trống, hai người quả thực tình cảm ngọt ngào.

Như vậy, Dương Quý phi còn cần phải thông dâm với An Lộc Sơn hay sao? Giáo sư sử học Trương Quốc Cương, giáo sư giảng dạy tại đại học Thanh Hoa, Trung Quốc từng nhắc tới, chuyện Dương Quý phi và An Lộc Sơn có gian tình có rất nhiều dị bản, tuy nhiên đều là những tai tiếng. Không chỉ dã sử nhắc đến ngay cả "Tư Trì Thông Giám" cũng viết rằng An Lộc Sơn thường đến cung của Dương Quý phi, hai người cười nói vui vẻ.

Không những thế, Dương Quý phi còn nhận An Lộc Sơn là con trai nuôi, ba ngày sau khi nhận con, nàng còn tắm cho An Lộc Sơn, giống như phong tục truyền thống "tắm 3 ngày" (Sau khi hạ sinh một đứa trẻ sơ sinh ở thời cổ đại, vào ngày mùng 3 mới tổ chức lễ tắm rửa).

Chuyện này Đường Huyền Tông cũng biết nhưng không trách cứ lại cảm thấy rất thú vị. Chính vì thế, mối quan hệ giữa Dương Quý phi và An Lộc Sơn khiến giáo sư Trương Quốc Cương khó có thể tưởng tượng ra chuyện ngoại tình, ông cho rằng người đời Đường cởi mở hơn nên việc tiếp xúc giữa nam giới và nữ giới không bị gò bó như những người ở triều đại trước.

Quan trọng hơn, Dương Quý phi nhảy múa rất giỏi, nàng nổi danh với điệu múa tuyệt tác "Nghê thường vũ y khúc". An Lộc Sơn cũng rất rành về các loại vũ điệu, vì vậy chắc chắn có sự trao đổi, học hỏi.

Một số nhà thơ lớn thời đó cũng đề cập đến chuyện Dương Quý phi và An Lộc Sơn thường xuyên nhảy múa cùng nhau. Dựa trên yếu tố này, có thể suy đoán, Dương Quý phi thường xuyên thỉnh giáo An Lộc Sơn về các vũ điệu của mình. Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, việc tiếp xúc thân thể là không thể tránh khỏi, người khác nhìn vào liền thêm mắm thêm muối, mới có chuyện Dương Quý phi và An Lộc Sơn làm loạn hậu cung.

Dương Quý phi , còn gọi là Dương Ngọc Hoàn hay Dương Thái Chân là một phi tần rất được sủng ái của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Trong văn hóa Trung Hoa, bà được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc.