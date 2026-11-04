Giáo sư giàu nhất Việt Nam vừa đón tin vui

Đại học gắn liền với tên tuổi Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Năng vừa ghi nhận bước tiến đáng chú ý trên bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027.

Theo kết quả QS Asia University Rankings 2027 do tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố, Đại học Phenikaa xếp thứ 697 trong số hơn 1.700 cơ sở giáo dục đại học tại châu Á. So với kỳ xếp hạng trước, khi nằm trong nhóm 951-1.000, nhà trường đã bứt phá hơn 250 bậc, ghi nhận bước tiến đáng chú ý trên bảng xếp hạng khu vực.

Theo đánh giá của QS, mạng lưới nghiên cứu quốc tế và chỉ số trích dẫn trên mỗi bài báo là 2 thế mạnh nổi bật của Đại học Phenikaa, lần lượt thuộc nhóm Top 25% và Top 50% khu vực. Từ năm 2019 đến nay, trường đã có hơn 3.000 công bố khoa học trên các hệ thống ISI/Scopus.

Không chỉ chú trọng đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đại học Phenikaa còn đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn. Nhà trường định hướng phát triển dựa trên hệ sinh thái Đại học - Doanh nghiệp tri thức, qua đó tăng cường kết nối giữa hoạt động học thuật với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Bước tiến trên bảng xếp hạng QS Asia 2027 cũng góp phần củng cố nền tảng để Đại học Phenikaa hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong vai trò một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt vùng Thủ đô.

Đại học Phenikaa gắn liền với tên tuổi GS.TS. Hồ Xuân Năng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phenikaa, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng trường. Từ tháng 4/2018, ông đảm nhiệm cương vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa. Năm 2025, ông Hồ Xuân Năng được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Khối tài sản của giáo sư này ước tính khoảng 3.800 tỷ đồng, thuộc top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.