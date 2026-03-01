Giáo sư cơ khí kiếm 7118 tỷ đồng/năm: Sở hữu gần 200 bài hát, biểu diễn trước lãnh đạo 21 quốc gia

G-DRAGON từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của làn sóng Hallyu. Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ khi anh không chỉ trở lại mạnh mẽ trong âm nhạc mà còn chứng minh sức mạnh kinh tế và tầm ảnh hưởng văn hóa hiếm có. Theo báo cáo tài chính của công ty quản lý Galaxy Corp., tổng doanh thu gắn với hoạt động của G-DRAGON trong năm vừa qua đã vượt 400 tỷ won, tương đương khoảng 7.118 tỷ đồng - một con số khiến cả ngành giải trí Hàn Quốc phải chú ý.

G-DRAGON trong năm vừa qua đã vượt 400 tỷ won, tương đương khoảng 7.112 tỷ đồng - một con số khiến cả ngành giải trí Hàn Quốc phải chú ý (ảnh: FAM)

Tại sự kiện khởi nghiệp toàn cầu COMEUP 2025, Galaxy Corporation công bố đã nộp hồ sơ đăng ký trở thành “doanh nghiệp kỳ lân”, tức công ty khởi nghiệp được định giá trên 1.000 tỷ won. Được thành lập năm 2019 với số vốn chỉ 1 triệu won, đến nay Galaxy Corporation đã thu hút khoảng 180 tỷ won vốn đầu tư từ 31 tổ chức. Chỉ trong năm 2025, công ty này chuyển từ tình trạng thua lỗ nhiều năm sang có lãi, ghi nhận doanh thu nửa đầu năm đạt 123 tỷ won và lợi nhuận ròng 13 tỷ won, trong khi doanh thu nửa cuối năm được ước tính vượt 300 tỷ won. Tổng doanh thu cả năm vượt mốc 400 tỷ won, chủ yếu đến từ hoạt động nghệ thuật và thương mại của G-DRAGON.

Năm 2025, G-DRAGON đại thắng với album phòng thu thứ 3 Übermensch và world tour cùng tên (ảnh: X)

Năm 2025, G-DRAGON đại thắng với album phòng thu thứ 3 Übermensch và world tour cùng tên. Riêng tour diễn solo toàn cầu Übermensch đã mang về khoảng 180-190 tỷ won. Chuỗi tour gồm 39 đêm diễn với hơn 820.000 khán giả tham dự, trở thành tour cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của G-DRAGON. Với thành tích này, G-DRAGON đồng thời nắm giữ ba vị trí dẫn đầu về quy mô tour diễn solo trong lịch sử Kpop. Thành công về doanh thu cho thấy sức hút của nam nghệ sĩ gần như không suy giảm dù đã bước sang năm thứ 20 trong sự nghiệp.

Sự trở lại của G-DRAGON sau nhiều năm gián đoạn hoạt động khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc đặc biệt chú ý. Knet trầm trồ khi doanh thu của một mình G-DRAGON đã ngang bằng 1 doanh nghiệp phát triển. G-DRAGON hiện tại đã trở thành một "thương hiệu sống" khi giá trị thương mại mà anh tạo ra vượt xa hình ảnh một idol thông thường. Không ít khán giả nhận xét rằng, G-DRAGON gần như trở thành BIG5 ngành giải trí Hàn Quốc khi xét về sức ảnh hưởng, bên cạnh những đế chế hàng đầu như HYBE, JYP, YG, SM. Một số bình luận khác ví G-DRAGON như một “IP sống” - tức một thương hiệu trí tuệ độc lập có thể tạo ra giá trị kinh tế bền vững qua nhiều lĩnh vực.

Không ít khán giả nhận xét rằng, G-DRAGON gần như trở thành BIG5 ngành giải trí Hàn Quốc khi xét về sức ảnh hưởng, bên cạnh những đế chế hàng đầu như HYBE, JYP, YG, SM (ảnh: FAM)

Sinh năm 1988, tên thật Kwon Ji-yong, G-DRAGON ra mắt năm 2006 với vai trò trưởng nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG. Từ những năm đầu sự nghiệp, G-DRAGON đã đóng vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất chủ lực của nhóm. G-DRAGON là người tạo ra khái niệm "idol tự sáng tác, sản xuất" và đi tiên phong trong ngành công nghiệp Kpop, tạo ra chiếc lightstick đầu tiên. Theo dữ liệu của Korea Music Copyright Association, G-DRAGON hiện sở hữu bản quyền gần 200 ca khúc, bao gồm nhiều bản hit mang tính biểu tượng của BIGBANG và loạt sản phẩm solo. Việc tự sáng tác và sản xuất phần lớn sản phẩm âm nhạc giúp G-DRAGON duy trì nguồn thu bản quyền ổn định trong nhiều năm.

Bên cạnh âm nhạc, nam nghệ sĩ còn được xem là biểu tượng thời trang toàn cầu. Anh từng giữ vai trò đại sứ cho Chanel và sáng lập thương hiệu cá nhân PEACEMINUSONE, qua đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu hướng thời trang của giới trẻ châu Á. Sức hút của các sản phẩm merchandise liên quan đến G-DRAGON cũng được đánh giá là rất lớn, nhiều món đồ thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Tháng 6/2024, G-DRAGON được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của KAIST - một trong những viện khoa học và công nghệ hàng đầu Hàn Quốc (ảnh: X)

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, G-DRAGON còn mở rộng vai trò sang học thuật và ngoại giao văn hóa. Tháng 6/2024, anh được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của KAIST - một trong những viện khoa học và công nghệ hàng đầu Hàn Quốc. Tại đây, nam nghệ sĩ tham gia giảng dạy và nghiên cứu về sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến với nội dung văn hóa đại chúng, một hướng đi được xem là chiến lược quan trọng trong thời đại công nghiệp sáng tạo.

G-DRAGON biểu diễn tại tiệc tối APEC 2025

Vai trò đại diện văn hóa của G-DRAGON càng được khẳng định khi anh được chọn làm đại sứ đặc biệt cho APEC. Tại Hội nghị APEC 2025 tổ chức ở thành phố Gyeongju, nam nghệ sĩ đã có màn biểu diễn đặc biệt trong tiệc chiêu đãi dành cho lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên. Sự kiện diễn ra tối 31/10/2025 tại khách sạn Lahan Select, dưới sự chủ trì của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Trong phần trình diễn của mình, G-DRAGON mang đến các ca khúc từ album Übermensch như POWER, Home Sweet Home và Drama, kết hợp cùng vũ đạo và các yếu tố công nghệ như AI, robot trên sân khấu. Nhiều lãnh đạo quốc tế được ghi nhận đã trực tiếp dùng điện thoại cá nhân để ghi lại khoảnh khắc biểu diễn - một hình ảnh cho thấy sức lan tỏa của Kpop trong các sự kiện ngoại giao cấp cao.

G-DRAGON còn được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng Huân chương Văn hóa Okgwan (ảnh: Kpopping)

G-DRAGON còn được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng Huân chương Văn hóa Okgwan - một trong những phần thưởng cao quý nhất dành cho nghệ sĩ có đóng góp lớn cho văn hóa đại chúng. Giải thưởng được xem là sự ghi nhận chính thức đối với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ, cũng như vai trò của anh trong việc đưa âm nhạc và thời trang Hàn Quốc ra thế giới.

G-DRAGON xứng danh ông hoàng Kpop (ảnh: X)

Từ sao nhí đến thủ lĩnh BIGBANG và hiện tại là biểu tượng văn hóa, G-DRAGON dần xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa lĩnh vực: nhạc sĩ, nhà sản xuất, biểu tượng thời trang, doanh nhân và giáo sư cơ khí. Thành công tài chính hơn 400 tỷ won trong năm 2025 cho thấy sức ảnh hưởng của anh không chỉ dừng ở âm nhạc mà còn lan sang các ngành công nghiệp sáng tạo rộng lớn hơn. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, G-DRAGON vẫn được xem là một trong những nhân vật hiếm hoi có thể kết nối nghệ thuật, kinh tế và ngoại giao văn hóa.

Năm nay, G-DRAGON và BIGBANG sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập, với sân khấu ở Coachella 2026 cùng album - world tour được khởi động vào nửa cuối năm (ảnh: X)

Năm nay, G-DRAGON và BIGBANG sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập, với sân khấu ở Coachella 2026 cùng album - world tour được khởi động vào nửa cuối năm. Màn comeback của BIGBANG trở thành một trong những dự án được trông đợi nhất, dự kiến sẽ giúp YG kiếm "tiền tỷ" vào doanh thu 2026.