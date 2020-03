Giáo phái Tân Thiên Địa của Hàn Quốc đến Đà Nẵng truyền đạo trái phép ra sao?

Truyền đạo trái phép dưới hình thức trung tâm ngoại ngữ



Giáo phái Tân Thiên Địa (Hàn Quốc) đang được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc dịch Covid-19 lây lan với tốc độ chóng mặt tại Hàn Quốc khi vẫn tụ tập cầu nguyện bất chấp cảnh báo của chính quyền.

Mới nhất, Thị trưởng Seoul là ông Park Won-sun đã đăng một bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân, "yêu cầu ông Lee Man-hee, Giáo chủ Tân Thiên Địa, với tư cách là người chịu trách nhiệm chính cho sự việc lần này, ngay lập tức đứng ra giải quyết vấn đề". Thị trưởng Seoul cũng đưa ra quan điểm nếu cần thiết sẽ khởi tố hình sự đối với ông Lee Man-hee.

Chính quyền Hàn Quốc nhận định giáo phái Tân Thiên Địa hiện có khoảng 200.000 tín đồ và không ngừng mở rộng. Đặc biệt, giáo phái này từng đến Việt Nam mà cụ thể là Đà Nẵng để tổ chức truyền đạo trái phép nhưng đã bị Công an triệt phá.

Shin Book trực tiếp truyền bá trái phép giáo phái Tân Thiên Địa

Theo đó, tháng 8/2019, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) bất ngờ tổ chức kiểm tra Trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy (239B Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê) do Trần Thị Tâm (SN 1993, ngụ xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) làm Giám đốc.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện Shin Book (SN 1986, quốc tịch Hàn Quốc); Hoàng Mai Thy (SN 1993, quê TP.HCM); Dương Quỳnh Anh (SN 1996, quê TP.Hà Nội) và Trần Lê Lan Chi (SN 1997, quê Vĩnh Phúc) đang tổ chức truyền bá trái phép kinh thánh của giáo phái Tân Thiên Địa. Trung tâm này còn có Nguyễn Thị Kim Ánh (SN 1996, quê Bắc Ninh) và Phạm Thị Hải Yến (SN 1994, quê Bắc Ninh) làm nhiệm vụ lễ tân, giám sát tại tầng trệt.

Lớp truyền đạo trái phép thời điểm bị phát hiện

Cơ quan công an xác định trung tâm ngoại ngữ được thành lập từ tháng 7/2019 và mới có giấy phép kinh doanh chứ chưa có giấy phép giảng dạy của Sở Giáo dục và đào tạo.

Học viên tại đây chủ yếu là sinh viên và người lao động ngoại tỉnh. Nhóm này đăng tin tuyển sinh trên các trang mạng xã hội, mời học tiếng Hàn, tiếng Anh miễn phí đi kèm với mức học phí thấp nên nhiều người sập bẫy. Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã lôi kéo được khoảng 50 người", đại diện công an quận Thanh Khê cho hay.

Hoạt động tinh vi

Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Khê cho biết người phụ nữ Hàn Quốc tên Sin Book trực tiếp dạy kinh thánh tiếng Hàn và được một giáo viên truyền lại bằng tiếng Việt. Mỗi học viên nhận một cuốn kinh thánh để học. Kết thúc các buổi học, nhóm này giữ lại kinh thánh không cho mang về.

Đặc biệt, mỗi buổi truyền đạo đều có 2 bảo vệ làm nhiệm vụ cảnh giới bên dưới tòa nhà 3 tầng. Tầng 1 được làm văn phòng, tầng 2 làm nơi giảng dạy ngoại ngữ và tầng 3 là nơi tổ chức truyền đạo. Lúc Sin Book truyền đạo cho học viên thì bảo vệ cảnh giới ở tầng 1 được lệnh bật nhạc to. Nếu có bất thường, bảo vệ sẽ tắt nhạc nhằm báo hiệu cho những người ở trên.

Cơ quan Công an quận Thanh Khê phát hiện và triệt phá việc truyền đạo trái phép

"Họ gọi đó là môn học có tên "phát triển bản thân". Tất cả các học viên đều phải bắt buộc học môn này và đặc biệt là không được kể với bất kỳ ai.

Các học viên chỉ cần đến học là được phát sách vở, kinh thánh. Học viên nào đưa được thêm người đến học thì sẽ được thưởng.

Họ hứa với chúng tôi nếu học ở đây sau này sẽ được tạo điều kiện đi du lịch và bố trí việc làm tại Hàn Quốc nên chúng tôi rất tin tưởng", chị H.T.L (quê Quảng Trị), một học viên tại đây, khai với cơ quan điều tra.

Tháng 9/2019, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với Shin Book vì có hành vi "Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền".

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Đà Nẵng cũng đưa Shin Book vào diện chưa cho nhập cảnh thời hạn 3 năm. UBND quận Thanh Khê xử phạt Công ty Best One Language Academy 25 triệu đồng do "Tự ý thành lập cơ sở giáo dục" và 8 triệu đồng do "Tàng trữ, xuất bản ấn phẩm trái phép"...