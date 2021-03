Giao nhầm quà ngày 8/3, chàng shipper có màn xin lỗi "siêu mặn" khiến cô gái Sài Thành cười nghiêng ngả

Thời đại công nghệ, việc mua hàng hóa, đồ ăn qua mạng, thậm chí là dịch vụ tặng quà online cũng phát triển mạnh mẽ. Kéo theo đó là sự xuất hiện ngày càng đông của đội ngũ làm các shipper. Cũng từ đây mà xuất hiện vô số câu chuyện liên quan đến những người làm nghề shipper được đăng tải lên mạng xã hội.

Trong đó, có hành động, lời nhắn vô cùng hài hước, dễ thương đến từ vị trí các anh shipper khiến khách hàng có ấn tượng khó quên.

Câu chuyện về anh chàng shipper có tên Minh Trực, do chị Nguyễn Hương Linh (đến từ thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ dưới đây là một ví dụ.

Theo đó, hậu 8/3, chị Hương Linh đã được một phen "cười như được mùa" khi nhận được lời nhắn từ anh chàng giao hoa có tên Minh Trực.

Chị Hương Linh kể: "8/3 mình có nhận được một bó hoa, bạn ấy giao đến cho mình, nhưng người tặng bảo giấu tên mà bạn ấy lỡ khai ra luôn tên người tặng. Mình tưởng thế là thôi, không ngờ hôm sau bạn ấy nhắn tin xin lỗi, mà nói chuyện cựa kỳ hài hước và cute đến mức mình phải chia sẻ để mọi người cười chung cho vui".

Bó hoa chị Hương Linh được một chàng trai giấu tên tặng nhân 8-3

Cụ thể, sau khi nhận ra mình đã lỡ lời khi tiết lộ tên "người tặng hoa bí ẩn", anh chàng giao hoa Minh Trực đã tìm lại số điện thoại của chị Linh để nhắn tin xin lỗi: "Kính thưa chị, hồi chiều em có lỡ miệng khai ra tên người tặng hoa cho chị vì anh giấu. Hy vọng rằng chị chưa cảm ơn người tặng và khai ra là em nói. Xin chân thành cảm tạ."

Khi chị Hương Linh khẳng định chị chưa hề nói gì với người tặng hoa và tò mò về nội dung lời nhắn cực lãng mạn đính kèm bó hoa "Hello princess, I got your back", chị Linh lại được phen ôm bụng cười trước lời hồi đáp của anh Minh Trực:

"Chị cứ vờ vô tình phát hiện ra cho bất ngờ, kiểu như: Giờ em đã biết anh là người luôn rình sau lưng em".

Thậm chí anh chàng còn không ngần ngại khẳng định cửa hàng mình không đủ trình để nghĩ ra những lời nhắn nhủ "sến" và độc như vậy.

Được biết, anh chàng shipper này từng là giáo viên, sau đó rẽ hướng sang làm việc tại cửa hàng hoa. Anh Minh Trực cho hay làm việc ở cửa hàng hoa tuy vất vả nhưng vui và thú vị hơn công việc cũ.

Qua loạt tin nhắn, có thể thấy anh shipper vô cùng tận tâm, đáng yêu, đặc biệt là lời lẽ đối thoại cực kỳ hài hước khiến cộng động mạng thích thú và để lai nhiều bình luận khen ngợi không ngớt.