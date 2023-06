Giao hữu với CLB Công an Hà Nội, U23 Việt Nam đã thu được nhiều bài học bổ ích

Ở trận đấu này, CLB Công an Hà Nội không có lực lượng mạnh nhất, khi nhiều ngôi sao lên tập trung ĐTQG. Dù vậy, đẳng cấp của tân binh V.League vẫn là rất cao, với đội hình chất lượng.

Sau 45 phút đầu tiên, CLB Công an Hà Nội chơi lấn lướt U23 Việt Nam nhưng chưa thể ghi bàn. Dù vậy, sang hiệp hai thì CLB V.League này đã ghi liền 2 bàn thắng, để chốt lại tỷ số 2-0.

Dù thua trước CLB Công an Hà Nội nhưng U23 Việt Nam cũng không cần phải buồn. Nên biết lúc này, CLB Công an Hà Nội đang đứng thứ nhì trên BXH V.League 2023, chỉ kém đội đầu bảng Thanh Hóa 1 điểm (21 vs 22). U23 Việt Nam đã thu được nhiều bài học bổ ích, để hướng về các giải đấu trong tương lai.

Về phần HLV Troussier, lúc này ông đang tập trung toàn tâm toàn ý cho trận đầu tiên của mình với tuyển Việt Nam, gặp Hong Kong (Trung Quốc) lúc 19h30 ngày 15/6.