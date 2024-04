Giao dịch chuyển nhượng bất động sản Hà Nội đang “vào sóng”, xuống tiền lúc này có phải "thượng sách"?

Theo chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate do nguồn cung mới khan hiếm, chủ yếu là các dự án cao cấp trên 60 triệu/m2, thị trường chuyển nhượng Hà Nội là lựa chọn hợp lý hơn cho người mua thời điểm này khi có giá bán thấp hơn sơ cấp, nhiều dự án để lựa chọn, pháp lý rõ ràng và nhận nhà ngay.

Theo đó, thị trường giao dịch chuyển nhượng tại Hà Nội trong Quý 1/2024 ước đạt khoảng 15.000 - 16.000 giao dịch. Trong đó, phần lớn đến từ giao dịch chuyển nhượng nhà phố thổ cư với hơn 50% lượng giao dịch toàn thị trường; giao dịch chuyển nhượng chung cư cao tầng xếp thứ 2 với gần 42% lượng giao dịch.

Giao dịch chuyển nhượng thổ cư, 72% tập trung tại 6 quận trung tâm bao gồm Hà Đông, Nam Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm. Đây là những quận có nguồn cung thổ cư đa dạng và mặt bằng giá hấp dẫn hơn các quận nội thành.

Thị trường giao dịch chuyển nhượng tại Hà Nội trong Quý 1/2024 đang vào sóng.

Giao dịch chuyển nhượng chung cư sôi động ở phía Tây và Đông thành phố, với 60.20% và 23.25%, tập trung tại 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City.

Tới thời điểm hiện tại, Vinhomes Ocean Park đã bàn giao 34 tòa và Vinhomes Smart City 31 tòa căn hộ, vì vậy, đây cũng chính là nơi tập trung nguồn cung chuyển nhượng chủ yếu của thị trường.



Phần lớn lượng căn hộ mở mới tại thị trường chung cư hiện tại thuộc phân khúc cao cấp, đơn giá trung bình khoảng 58 triệu đồng/m2. Loại hình chuyển nhượng hấp dẫn hơn về mức và và đa dạng hơn về phân khúc giúp khách hàng có thể lựa chọn các căn hộ từ bình dân đến trung-cao cấp.

Trong khoảng tài chính trên dưới 4 tỷ khách hàng có thể sở hữu căn hộ 2 ngủ tại nhiều phân khu tại Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City…

Dự báo giao dịch chuyển nhượng khu Đông và khu Tây trong Quý 2/2024 tăng 31,3%

Thứ nhất, theo tính thời điểm của thị trường, Quý 1 lượng giao dịch giảm do mùa Lễ Tết thì đến Quý 2 thị trường sẽ sôi động trở lại và lượng giao dịch sẽ tăng lên.

Thứ hai, đối với các sản phẩm chuyển nhượng dự án thì người mua nhà đang có nhiều sự lựa chọn về phân khúc sản phẩm hơn. Trên thị trường chung cư sơ cấp thời gian gần đây chủ yếu là các sản phẩm cao cấp trở lên, còn đối với phân khúc sản phẩm trung cấp & bình dân thì người mua nhà chỉ có thể tìm thấy trên thị trường chuyển nhượng.

Thứ ba, trung bình đơn giá và mức độ tăng giá của các sản phẩm chuyển nhượng dự án trên thị trường vẫn đang hấp dẫn hơn so với các sản phẩm sơ cấp mới mở.

Theo chuyên gia từ One Mount Real Estate, giá chuyển nhượng tăng nhanh, người mua cần tỉnh táo trước các quyết định, ưu tiên các dự án mới được đầu tư và phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, dự án cần có hạ tầng và tiện ích đầy đủ cho nhu cầu cuộc sống, bàn giao trong khoảng dưới 10 năm. Với các dự án chung cư đã bàn giao lâu năm thì nên tìm hiểu kỹ chất lượng căn hộ, cơ sở vật chất, các vấn đề pháp lý trước khi xuống tiền.