Giao dịch chuyển khoản nào dễ rơi vào diện bị kiểm tra?

Bạn đọc Quang Bình (Đà Nẵng) hỏi: Gần đây có nhiều thông tin về việc một số giao dịch chuyển khoản ngân hàng có thể bị rà soát hoặc yêu cầu xác minh.

Bạn đọc Quang Bình (Đà Nẵng) hỏi: Gần đây có nhiều thông tin về việc một số giao dịch chuyển khoản ngân hàng có thể bị rà soát hoặc yêu cầu xác minh. Tôi muốn biết những trường hợp nào dễ rơi vào diện bị kiểm tra theo quy định? Người dân thực hiện các giao dịch chuyển tiền thông thường có cần lo lắng hay không? Ngoài ra, cần lưu ý gì khi chuyển khoản để tránh phát sinh rủi ro hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giao dịch?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Không phải mọi giao dịch chuyển khoản đều bị giám sát đặc biệt. Tuy nhiên, các giao dịch có dấu hiệu bất thường, giá trị lớn hoặc liên quan đến nguy cơ rửa tiền, lừa đảo có thể được ngân hàng và cơ quan chức năng rà soát theo quy định.

Giám sát giao dịch để bảo đảm an toàn hệ thống

Thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng phổ biến, giúp người dân thực hiện các giao dịch nhanh chóng và thuận tiện hơn. Cùng với sự gia tăng của các giao dịch trực tuyến, công tác giám sát dòng tiền cũng được tăng cường nhằm phòng chống rửa tiền, gian lận tài chính và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định hiện hành, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và báo cáo những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ. Đây là biện pháp được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia nhằm bảo đảm tính minh bạch của hệ thống tài chính.

Những giao dịch nào có thể bị rà soát?

Trên thực tế, các giao dịch có giá trị lớn bất thường so với lịch sử giao dịch của khách hàng có thể được đưa vào diện theo dõi. Bên cạnh đó, việc chuyển tiền với tần suất dày đặc trong thời gian ngắn hoặc liên tục nhận, chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau cũng có thể được hệ thống cảnh báo rủi ro ghi nhận.

Ngoài ra, các giao dịch có nội dung không rõ ràng, không phù hợp với mục đích chuyển tiền hoặc liên quan đến các tài khoản có dấu hiệu nghi vấn cũng có thể được ngân hàng yêu cầu xác minh bổ sung.

Người dân cần lưu ý gì khi chuyển khoản?

Các chuyên gia cho rằng người dân không cần lo lắng khi thực hiện các giao dịch hợp pháp phục vụ nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh hoặc đầu tư chính đáng. Việc giám sát giao dịch chủ yếu nhằm bảo vệ khách hàng và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hệ thống ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Để hạn chế rủi ro, người dùng nên sử dụng tài khoản đúng mục đích, không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng. Đồng thời, cần lưu giữ các giấy tờ, chứng từ liên quan đối với những giao dịch có giá trị lớn để thuận tiện cho việc giải trình khi cần thiết.

Chủ động bảo vệ tài khoản trước các chiêu trò lừa đảo

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng, việc theo dõi các giao dịch bất thường không chỉ giúp cơ quan quản lý phát hiện vi phạm mà còn góp phần bảo vệ tài sản của khách hàng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hoặc dữ liệu cá nhân cho người lạ để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến.