Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 154/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì soạn thảo Luật Báo chí (sửa đổi), trình Chính phủ trong tháng 2-2025

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng phân công Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), trình Chính phủ trong tháng 1-2025.

Bộ Công an được giao chủ trì, soạn thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ do Bộ Công an, trình Chính phủ trong tháng 2-2025.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ chủ trì soạn thảo các dự án luật, dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng với đó, thực hiện rà soát đầy đủ các văn bản có liên quan để phát hiện, xử lý những vấn đề khác nhau giữa quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và văn bản dự kiến ban hành; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Phó Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng, soạn thảo các dự thảo luật cần đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27-6-2024 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Đồng thời, hoàn thiện các hồ sơ dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Chính phủ đúng thời hạn, tiến độ đã được phân công theo Quyết định này và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng của dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Cũng theo quyết định, Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định kịp thời, đúng tiến độ và nâng cao chất lượng thẩm định; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện theo quy định.