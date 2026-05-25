Giao 6 lượng vàng 24k để nhận đất trong 10 năm, người đàn ông bất ngờ đòi hủy thỏa thuận, lấy lại toàn bộ vàng và trả đất

Trong thực tế, các giao dịch dân sự liên quan đến cầm cố đất đai, vay mượn hoặc thanh toán bằng vàng vẫn diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương. Nhiều giao dịch chỉ được thỏa thuận bằng giấy tay hoặc thoả thuận miệng và không ít trường hợp đã phát sinh tranh chấp khi giá trị tài sản biến động mạnh theo thời gian.

Chẳng hạn dưới đây là một vụ tranh chấp được TAND ﻿khu vực 3 – Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm ngày 11/9/2025 về “Tranh chấp hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Đoàn Văn S và bị đơn gồm ông Nguyễn Hữu C, bà Nguyễn Phương T.

Theo hồ sơ, ngày 18/5/2021, ông Nguyễn Hữu C và bà Nguyễn Phương T lập giấy cầm cố cho ông Đoàn Văn S khoảng 7 công đất ruộng tại xã K, tỉnh Cà Mau để nhận 6 lượng vàng 24K. Hai bên thỏa thuận thời hạn cầm cố là 10 năm. Sau khi giao vàng, ông S trực tiếp quản lý và sử dụng phần đất này.

Thời điểm giao dịch được xác lập vào năm 2021, giá vàng SJC trên thị trường dao động khoảng 55–56 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, 6 lượng vàng mà ông S giao cho phía bị đơn có giá trị khoảng hơn 330 triệu đồng.

Đến năm 2025, ông Đoàn Văn S khởi kiện tại TAND khu vực 3 – Cà Mau. Vụ án được Tòa án thụ lý ngày 21/7/2025. Trong đơn khởi kiện, ông S cho rằng việc cầm cố quyền sử dụng đất là giao dịch không phù hợp quy định pháp luật đất đai nên yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng cầm cố ngày 18/5/2021 vô hiệu, buộc ông Nguyễn Hữu C và bà Nguyễn Phương T hoàn trả 6 lượng vàng 24K, đồng thời ông sẽ giao trả lại phần đất đã nhận cầm cố.

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Hữu C thừa nhận việc cầm cố đất và đồng ý hủy hợp đồng, đồng thời chấp nhận hoàn trả số vàng đã nhận. Trong khi đó, bà Nguyễn Phương T không đồng ý với yêu cầu khởi kiện vì cho rằng thời hạn cầm cố 10 năm vẫn chưa kết thúc.

Theo diễn biến thị trường tại thời điểm vụ án được giải quyết năm 2025, giá vàng trong nước đã tăng lên khoảng 120 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá trị của 6 lượng vàng tại thời điểm xét xử tương đương khoảng hơn 700 triệu đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, lời trình bày của các bên cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử nhận định pháp luật đất đai không quy định hình thức “cầm cố quyền sử dụng đất”. Vì vậy, hợp đồng cầm cố được lập ngày 18/5/2021 giữa các bên là giao dịch dân sự vô hiệu.

Từ đó, Tòa án quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Văn S, tuyên hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất ngày 18/5/2021 vô hiệu, buộc ông Nguyễn Hữu C và bà Nguyễn Phương T hoàn trả cho ông S 6 lượng vàng 24K, đồng thời buộc ông S giao trả lại phần đất khoảng 7 công cho phía bị đơn. Ngoài nghĩa vụ hoàn trả tài sản, bị đơn còn phải chịu hơn 30,7 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.