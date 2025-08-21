Giành chiến thắng lịch sử, tuyển Indonesia đe dọa vị trí của Thái Lan và Việt Nam?

Loạt trận mở màn giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 chứng kiến chiến thắng 6-0 của tuyển Indonesia trước Timor Leste. Đội chủ nhà ép sân hoàn toàn và ghi tới 4 bàn thắng chỉ trong 25 phút đầu tiên. Quãng thời gian còn lại, dù chơi tương đối thong dong, tuyển Indonesia vẫn có được thêm 2 bàn thắng.

Tuyển Indonesia thắng 6-0 trước Timor Leste

Đây là trận thắng đậm nhất trong lịch sử tham dự giải Đông Nam Á của đội tuyển U16 nữ Indonesia. Trong 3 lần dự giải trước đây, đội bóng xứ Vạn đảo chỉ thắng được 1 trận.

Màn trình diễn trước Timor Leste lần này cho thấy bước tiến mạnh mẽ của tuyển Indonesia. Đội chủ nhà hoàn toàn có thể trở thành đối thủ cạnh tranh đối với những đội tuyển hàng đầu khu vực như Thái Lan, Việt Nam hay Australia tại giải U16 nữ Đông Nam Á 2025.

Ngày 21/8, 2 đội Việt Nam và Thái Lan cũng đồng loạt ra quân. Vào lúc 15h30, U16 nữ Thái Lan chạm trán U16 nữ Australia. Trận đấu giữa U16 nữ Việt Nam và U16 nữ Campuchia diễn ra lúc 19h30.

Giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 có 9 đội tham dự chia làm 3 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội. 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng xuất sắc lọt vào bán kết. U16 nữ Thái Lan đang là ĐKVĐ và cũng là đội giàu thành tích nhất giải U16 nữ Đông Nam Á với 3 lần đăng quang.

Danh sách các bảng đấu:

Bảng A: Indonesia, Malaysia, Timor Leste

Bảng B: Việt Nam, Campuchia, Myanmar

Bảng C: Thái Lan, Australia, Singapore